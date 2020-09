MARCO TRAVAGLIO E CINZIA MONTEVERDI

1 – C'È DEL MOVIMENTO TRA I SOCI DEL ''FATTO'' - EDIMA, SOCIETA' CHE RACCOGLIE UN TERZETTO DI AZIONISTI MARCHIGIANI GUIDATI DA ALVARO CESARONI, VUOLE VENDERE LA SUA QUOTA, CHE VALE 1,5 MILIONI, IN ROTTA CON LA LINEA TRAVAGLIO-CONTE-CASALINO, NONCHE' SPAVENTATA DAI CONTI IN ROSSO - L'AD MONTEVERDI GLI AVREBBE CHIESTO DI ASPETTARE A CEDERE LE AZIONI, PERCHÉ TEME L'ARRIVO DI UN SOCIO OSTILE O ''SCOMODO''. MA I MARCHIGIANI HANNO FRETTA...

daniela santanche' 1

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/39-movimento-soci-39-39-fatto-39-39-248268.htm

2 – SANTANCHÉ: "DIVENTARE AZIONISTA DEL FATTO? STO VALUTANDO L'AFFARE"

Estratto dell’articolo di Concetto Vecchio per www.repubblica.it

Senatrice Daniela Santanché, è vero che lei è interessata a rilevare l’11 per cento delle quote del Fatto quotidiano, che l’imprenditore Alvaro Cesaroni intende mettere in vendita?

quotazione del fatto quotidiano marco lillo antonio padellaro peter gomez cinzia monteverdi marco travaglio

“Sono un’imprenditrice, faccio l’editore, se il mercato offre delle opportunità interessanti le valuto”.

Quindi conferma?

cinzia monteverdi marco travaglio giorgia solari

“Parlo in generale. Mi ero già fatta avanti per l’Unità, se ricorda. Poi non mi hanno voluta, e l’Unità non c’è più”

(…)

quotazione del fatto quotidiano marco lillo antonio padellaro peter gomez cinzia monteverdi marco travaglio

Ma lei condivide le idee del Fatto?

“La penso all’opposto, naturalmente, ma riconosco a Travaglio di avere fatto un giornale che sa stare sul mercato, forse più ieri di oggi, ma comunque chapeau. Non è facile di questi tempi. Questo m’interessa come editore”.

Cosa pensa di Travaglio giornalista?

“E’ fazioso, come lo sarei al suo posto. Ma è un bravissimo direttore, un bravissimo giornalista”.

Insomma, guarda a questo cosa come a un affare?

santanchè 9

“Laicamente. Io non ho problemi col Fatto, poi bisogna vedere se loro ne hanno con me. Ma è davvero prematuro parlarne adesso”.

(…) INTEGRALE: https://rep.repubblica.it/ws/detail/intervista/2020/09/28/news/santanche_diventare_azionista_del_fatto_sto_valutando_l_afffare_-268814301/

daniela santanche' protesta contro conte ballando al twiga santanché santanchè daniela santanche' vs donna rom a dritto e rovescio 6

alvaro cesaroni