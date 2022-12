DUE BOCCE SOTTO L’ALBERO! LA RICONOSCETE? IL SUO MOOD PRENATALIZIO E' "ALTALENANTE". IN ATTESA DI ESSERE OSPITE DEL NUOVO SHOW DI A-LESSA MARCUZZI, E’ STATA AVVISTATA AL CONCERTO DI UMBERTO TOZZI A PADOVA MENTRE SI DIMENAVA SULLE NOTE DI “TU” (…DABADAN, DABADAN). DI CHI SI TRATTA? - VIDEO

Oggi 54enne, vive una seconda giovinezza sui social. Ma del resto il suo talento lo si scopre fin da giovanissima. A Genova, infatti, vince il titolo di Miss Lido, che negli anni aveva avuto tra le sue vincitrici anche Sophia Loren. Il successo, per lei, arriva a metà degli anni ’80. Ha esordito come cantante nel 1986 con il singolo “Sexy Girl”, prodotto da Claudio Cecchetto, che ebbe successo in Italia, Germania, Australia e in altri paesi europei, venendo scelta come sigla del Festivalbar 1986.

A scoprirla, infatti, è stato proprio il dj e talent scout, che in quel decennio la fa diventare una vera e propria star, come cantante di genere Italo disco. Ovviamente, come sempre (e come anche oggi) colpiscono molto le sue misure da maggiorata. Ha ottenuto un grande successo in tutta Europa grazie agli album Sabrina, Super Sabrina e Over The Pop e ai singoli Sexy Girl e Boys (Summertime Love). Quest’ultimo in particolare raggiunse la terza posizione della classifica britannica, rendendo la Salerno tra i pochi italiani ad essere riusciti a entrare tra le prime posizioni.

Tra il 1986 e il 1987 affronta i primi ruoli di attrice, con le pellicole Grandi magazzini e Le foto di Gioia, insieme al telefilm Professione vacanze. Un periodo di appannamento negli anni 2000, ma ormai da un po’ di anni è tornata nuovamente in auge. Per esempio, interpreta se stessa nel film di Fausto Brizzi “Modalità aereo”, distribuito nelle sale dal 21 febbraio 2019.

