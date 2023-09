ECCO UN'ALTRA COPPIA CHE SCOPPIA - TIZIANO FERRO HA ANNUNCIATO IL DIVORZIO DAL MARITO VICTOR ALLEN - I DUE SI ERANO CONOSCIUTI NEL 2016 A LOS ANGELES, PRESSO LA WARNER BROS DOVE ALLEN LAVORAVA COME CONSULENTE E IL CANTANTE STAVA GIRANDO UN VIDEO MUSICALE - LA POPSTAR DI LATINA HA CANCELLATO IL SUO TOUR E LA PRESENTAZIONE DEL SUO ROMANZO: "DEVO RESTARE IN CALIFORNIA. NON POSSO PORTARE I MIEI FIGLI IN ITALIA, DEVO PENSARE A LORO..."

Tiziano Ferro annuncia il suo divorzio con il marito Victor Allen. «Come sempre, che sia gioia o dolore, consegno a voi la mia storia - ha scritto in un post sui social -. Perché non saprei fare diversamente, perché di voi mi fido. Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor. L'ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche per il divorzio. È un momento delicato, in cui tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due meravigliosi figli, che attualmente trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me».

Tiziano Ferro: «Non posso portare i miei figli in Italia»

Tiziano Ferro nel post spiega di dover rinunciare alla presentazione del suo romanzo proprio per dedicarsi ai suoi due figli. Anche stavolta ha scelto la via della riservatezza in un momento delicato della sua vita. «In questo momento non posso lasciarli, e non posso portarli con me in Italia - scrive il cantante -. Per questo, con grande tristezza, sono costretto a disdire gli impegni presi con voi e con Mondadori per presentare il mio primo romanzo: un appuntamento che attendevo da una vita. […]».

«Questa volta, però, è diverso - conclude -. Non si tratta di me e della mia salute, si tratta di due bambini piccolissimi e della loro serenità. Chiedo immensamente scusa, ma adesso loro sono la mia priorità. Il vostro affetto mi ha sempre sostenuto nelle situazioni difficili e sono certo che accadrà anche stavolta: mi affido al vostro buon cuore. Questo momento buio passerà e torneremo a cantare e a ridere, a parlare del mio libro, della mia vita... della nostra vita. Ci vedremo comunque, anche nella distanza. Vi voglio bene, Tiziano».

