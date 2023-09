ECCO UN ALTRO "VECCHIETTO" DEL ROCK CHE NON HA INTENZIONE DI FARSI DA PARTE: DOPO I ROLLING STONES, ANCHE VAN MORRISON ANNUNCIA UN NUOVO ALBUM - IN "ACCENTUATE THE POSITIVE", IL SUO 45ESIMO ALBUM IN STUDIO, IL CANTANTE REINTERPRETA ALCUNI DEI BRANI CHE HANNO SEGNATO LA SUA CARRIERA: "IL ROCK 'N' ROLL È SEMPLICITÀ E FORZA ESPRESSIVA PER QUESTO PIACE. È MUSICA DELLO SPIRITO…" - VIDEO

Van Morrison annuncia oggi il suo 45° album in studio, Accentuate the Positive, in uscita il 3 novembre e disponibile da ora per il pre-ordine. Questo elettrizzante omaggio al rock 'n' roll viene anticipato da Shakin' All Over, una nuova interpretazione del classico di Johnny Kidd e primo singolo estratto dal nuovo progetto.

Come l'acclamato Moving On Skiffle, Accentuate The Positive vede Van Morrison tornare a una delle sue passioni d'infanzia: questa volta il rock 'n' roll. […] Diversi decenni dopo, Van Morrison rivisita il genere reinterpretando alcuni dei suoi brani preferiti per Accentuate The Positive, infondendo a queste canzoni senza tempo un'energia che sfida ed espande costantemente le sue tradizioni.

"Il rock 'n' roll è semplicità, sincerità e forza espressiva - ha dichiarato Van Morrison - Per questo piace ed è durato nel tempo. È musica dello spirito". […]

