7 ago 2019 17:00

ECCO PERCHE’ PAMELA PRATI ERA COSI' CONTRARIA AL FILM DI GIANNI IPPOLITI SULLA VICENDA DI MARK CALTAGIRONE: IL FILM VUOLE GIRARLO LEI! - “STO GIRANDO L’ITALIA ALLA RICERCA DELLE LOCATION GIUSTE PER IL MIO FILM: LA STORIA ATTRAE SIA SKY SIA NETFLIX. CHI INTERPRETERÀ PAMELA PRATI? IO, OVVIAMENTE IO. E CHI SE NO? OGGI SONO PAOLA PIREDDU: QUELLA PAMELA NON ESISTE PIU'...” (E NEANCHE UN GRAZIE A DAGOSPIA...)