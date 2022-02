18 feb 2022 09:55

ELETTRA, ALLORA È UN VIZIO! - LA RAI SE L’È FATTA SOTTO E HA BLOCCATO L’INTERVISTA DI FRANCESCA FAGNANI ALLA LAMBORGHINI, DOPO LA MINACCIA DEGLI AVVOCATI DELL’EREDITIERA. MA NON È LA PRIMA VOLTA CHE LA CANTANTE (PER MANCANZA DI UGOLA) PRIMA STRAPARLA E POI FA MARCIA INDIETRO. AGLI INIZI DELLA SUA CARRIERA, IN UN COLLOQUIO A “GRAND HOTEL CHIAMBRETTI”, OLTRE A PARLARE DEI DIAMANTI INNESTATI SOTTO PELLE, DISSE CHE AVREBBE VOLUTO GIRARE UN FILM HARD - LA FAMIGLIA SI INCAZZÒ, E ELETTRA CHIAMÒ IN REDAZIONE PER DIRE CHE ERA STATA “FRAINTESA”. POI…