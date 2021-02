ELETTRA E ICONIZE SCOMPARE – L’EREDITIERA CONDANNA MARCO FERRERO ALLA DAMNATIO MEMORIAE E FA OSCURARE IL VOLTO DELL’EX DI TOMMASO ZORZI DAL DOCUMENTARIO DI “DISCOVERYPLUS” CHE RIPERCORRE LA SUA VITA– L’AMICIZIA SI SAREBBE INCRINATA DOPO LA FINTA AGGRESSIONE OMOFOBA INSCENATA DALL'INFLUENCER, MA CI SAREBBE UN ALTRO DETTAGLIO LEGATO ALLE NOZZE DI ELETTRA CON AFRO JACK… - VIDEO

Nella nuova serie di Discovery+ di Elettra Lamborghini, Iconize compare pixelato (a sinistra il video originale e a destra quello andato in onda) pic.twitter.com/tFjCrjiKhq — disagiotv (@disagio_tv) February 2, 2021

iconize scompare dal video di elettra lamborghini 2

Tra Elettra Lamborghini e Iconize non sembra esserci più un bel rapporto. I due, amici fino a qualche mese fa, sono ai ferri corti. Già dopo quanto accaduto sulla finta aggressione omofoba inscenata dall’influencer, Elettra si era espressa non nascondendo il suo disappunto. Tuttavia, un particolare relativo alla sua ultima serie televisiva, ha acceso ancora di più il dubbio.

Elettra Lamborghini, infatti, ha finito di registrare il programma sulla sua vita, in esclusiva per DiscoveryPlus. Elettra (E il resto scompare) è una serie che parla della Lamborghini, con particolare interesse per il suo matrimonio. In una delle puntate, è stato ovviamente presente Iconize, amico (ora ex?) della cantante. Tuttavia, però, il suo volto è stato oscurato e non è andato in onda.

I fan hanno subito notato il dettaglio e si sono chiesti se davvero il motivo sia dovuto al loro rapporto attuale. Elettra, inoltre, proprio nella puntata dedicata al matrimonio, ha raccontato di avere litigato con una “amicizia molto cara” a causa del suo eccessivo utilizzo dei social. La Lamborghini aveva chiesto agli invitati di essere discreti, cosa che questa persona non ha fatto, condividendo qualsiasi cosa del matrimonio.

elettra lamborghini e iconize 4

Elettra non ha fatto nomi, tuttavia in molti hanno colto il riferimento a Iconize. Che sia questo il motivo della discussione? Da specificare, però, che la causa dell’oscuramento potrebbe essere un’altra.

