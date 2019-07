Giuseppe Candela per www.ilfattoquotidiano.it

Aveva ragione Stefano Oradei: è scoppiato l’amore tra Dani Osvaldo e Veera Kinnunen. L’ex calciatore italo-argentino aveva partecipato lo scorso marzo a Ballando con le stelle in coppia con la ballerina finlandese, suscitando fin da subito una serie di pettegolezzi. Il feeling sulla pista da ballo non era passato inosservata, tanto che prima Oggi e poi Dagospia avevano riportato la notizia di una vicinanza sospetta: “Io e Dani abbiamo una bellissima intesa sulla pista di ballo. Sono una professionista e ho sempre fatto il mio lavoro in questo modo”, aveva smentito la ballerina dello show condotto da Milly Carlucci.

Oggi la relazione è ufficiale, resa pubblica proprio dai protagonisti di questa storia. La coppia sta trascorrendo una vacanza insieme in Finlandia, il calciatore ha pubblicato sulle Instagram Stories la foto di un loro bacio. Non solo, in un altro scatto Dani è insieme ai parenti della ballerina, sintomo che sono giù giunti alle presentazioni ufficiali in famiglia. La Kinnunen era legata da undici anni con il collega Stefano Oradei, anche lui nel cast fisso di Ballando con le stelle.

Lo scorso 24 maggio sui social ricordava il loro anniversario, esprimendo in pubblico i propri sentimenti. Una storia d’amore giunta al capolinea ma il feeling tra la compagna, ora ex, e il calciatore non era sfuggito a Oradei. Dietro le quinte si era parlato di alcune scenate di gelosia e anche di un veto del ballerino sulla partenza in coppia di Vera e Dani direzione Argentina. Il ballerino fu costretto a pubbliche scuse in diretta tv per il suo atteggiamento: “Io chiedo scusa a te Veera, l’ho già fatto in privato ma spero che le accetterai anche pubblicamente. Lei è una meravigliosa professionista. Ho avuto una leggerezza”.

“Accetto le scuse, ci vuole coraggio. Mi è dispiaciuto moltissimo perché la mia professionalità è stata messa in mezzo”, aveva replicato la Kinnunen. Milly Carlucci usò un tono piuttosto duro: “E’ una cosa che non è accettabile, perché ci chiedevamo come potesse fare Veera a venire qua e fare la professionista come le chiedevamo noi. A 35 anni queste fragilità si gestiscono”. Oradei ci aveva visto giusto, ora qualcuno gli chiederà scusa?