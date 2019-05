IL PASO 'AVVINGHIATISSIMO' DI OSVALDO CON VEERA KINNUKEN A 'BALLANDO CON LE STELLE'

Estratto dell’articolo di Alberto Dandolo per “Oggi” della scorsa settimana

Pablo Daniel Osvaldo, 33, musicista ed ex calciatore, sta conquistando pubblico e giuria di Ballando con le stelle. Il concorrente si mostra capace in pista grazie alla sua compagna di ballo, Veera Kinnunen, 33. Al Foro Italico raccontano di un grande feeling tra loro. Sarà solo professionale? Ah, saperlo...

Dagonews

Nei corridoi di “Ballando con le Stelle” non si parla d’altro che della intesa sempre più profonda tra Dani Osvaldo e la ballerina Veera Kinnunen. Un legame quello tra i due che avrebbe mandato in tilt il fidanzato di Veera, il ballerino Stefano Oradei, che non solo non la perde di vista un istante e la segue come un’ombra ma si lascerebbe andare a sfoghi, a pianti e a scenate di gelosia a dir poco fuori misura.

Pare che gli autori di Ballando volessero mandare Veera e Dani all’estero per fare una clip funzionale al programma. Oradei, raccontano, si sarebbe presentato dalla Carlucci per convincerla a non far partire La fidanzata con Osvaldo, poi avrebbe minacciato di lasciare il programma e partire anche lui, a sue spese, nel caso Veera e Dani fossero stati inviati dalla produzione da qualche parte. ‘Se Veera parte parto anche io’ avrebbe detto un Oradei fuori di se ai responsabili del programma. La Kinnunen e Osvaldo continuano a parlare di inversa forte e di semplice amicizia ma qualcuno evidentemente non ci crede.

