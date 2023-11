ESSERE UN "MEME" È FONTE DI GUADAGNO – GERRY SCOTTI MONETIZZA I VIDEO CHE SPOPOLANO SUI SOCIAL CON LA SUA VOCE: "MI È VENUTA L’IDEA DI FARE UN DISCO DI NATALE ("GERRY CHRISTMAS") CON I PIÙ GRANDI SUCCESSI CANTATI DA ME CON L’AIUTO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE" - "IL MIO PREFERITO? QUANDO MI FANNO PARLARE IN PUGLIESE" - I FILMATI, GENERATI DALL'IA, DI GERRY SCOTTI IN VERSIONE FEMMINILE CHE CANTA E BALLA

Estratto dell’articolo di Renato Franco per il “Corriere della Sera”

gerry scotti intelligenza artificiale 5

[…] Il boomer dei meme. Una contraddizione in termini. Eppure Gerry Scotti non solo ha un profilo TikTok, ma ha oltre un milione di follower che lo seguono. La sua faccia, catturata in mille espressioni diverse, è utilizzata a commento di qualunque situazione. E poi ci sono i deepfake, video creati con l’Intelligenza Artificiale che lo trasformano in qualunque artista (da Chris Martin a Lazza) che canta con la voce del conduttore.

«Chi l’avrebbe mai meme è diventato il mio slogan», sorride Gerry Scotti che ha pure vinto l’Oscar come «personaggio più memato dell’anno» ai Meme Awards. Conduttore (il quiz «Caduta libera» e il talent «Io canto generation»), ma anche star dei social, che hanno tempi e modi molto diversi. […]

Che cosa prova a essere popolare anche per la «Gen Z»?

gerry scotti intelligenza artificiale 4

«Lasciatemi gongolare. Mi sento come un signore di 65 anni nell’ovetto di Cocoon. Per essere capiti da questa nuova generazione bisogna non solo stare allo scherzo ma parteciparci».

Ha anche una rubrica per «deboomizzarsi». Vediamo se funziona. «Ghostare»?

«Facile. Sparire».

Le è capitato di fare ghosting con una ragazza?

«Sparire non è mia attitudine, tanto che avete mie tracce quasi quotidiane in questi ultimi 40 anni».

Ne è stato vittima?

«Lo racconto nel mio libro, Che cosa vi siete persi. Alle giostre c’era questa ragazza che dava i biglietti per la casa degli specchi, alla decima visita in dieci giorni capì che andavo lì per lei. Mi chiese di portarla al cinema, ma io — da studentello imbranato qual ero — risposi che dovevo prepararmi per la versione di greco. Mai più vista in vita mia, ma la ricordo come Juliette Binoche in Chocolat».

gerry scotti intelligenza artificiale 1

Tinder?

«No, non mi interessa. Sono stato uno che ne ha fatto a meno tutta la vita. La trovo una app molto da boomer, voglio sperare che i ragazzi abbiano altri modi per conoscersi e frequentarsi».

Di solito paga cash l’evasore o il boomer: lei?

«Sono stato uno dei primi della mia generazione ad avere la carta di credito nel telefono. Ho scaricato Satispay, uso Revolut che è la app più moderna di tutte. Negli ultimi cinque anni non ho preso voli e auto a noleggio se non passando dal mio telefonino».

[…] Il meme preferito?

«Quando mi fanno parlare in pugliese. Ma ce ne sono centinaia di migliaia, con la mia faccia, con la mia voce. Tanto che mi è venuta l’idea di fare un disco di Natale (Gerry Christmas , che esce l’8 dicembre) con i più grandi successi di Natale cantati da me con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale».

gerry scotti intelligenza artificiale 2

[…] Cosa significa «snitchare»?

«Me lo dica lei che mi confondo».

Fare la spia.

«Ecco, è un termine che non conosco perché non lo faccio. Anzi dico una cosa molto da boomer: chi fa la spia non è figlio di Maria. Chiudiamola qui, con questa boomera

meme gerry scotti 7 meme gerry scotti 8 meme gerry scotti 19 meme gerry scotti 18 meme gerry scotti 17 meme gerry scotti 16 gerry scotti gerry scotti intelligenza artificiale 3