FELTRI TWEET!: “L’EX DIRETTORE DELLA REPUBBLICA, VERDELLI È STATO ASSUNTO DAL CORRIERE IN QUALITÀ DI EDITORIALISTA. GIUSTIZIA È FATTA” – L’ANTICIPAZIONE DI DAGOSPIA E IL “CALOROSO BENTORNATO” DI LUCIANO FONTANA

L’ex direttore della Repubblica, Verdelli, è stato assunto dal Corriere in qualità di editorialista. Giustizia è fatta. — Vittorio Feltri (@vfeltri) May 27, 2020

1 – FLASH - CARLO VERDELLI SI AVVIA VERSO VIA SOLFERINO

2 – VITTORIO FELTRI SU CARLO VERDELLI AL CORRIERE DELLA SERA: "GIUSTIZIA È FATTA"

Da www.liberoquotidiano.it

Carlo Verdelli passa direttamente da Repubblica al Corriere della Sera. L'indiscrezione rimbalzata su Dagospia prevede l'arrivo in via Solferino, in qualità di editorialista, del direttore appena cassato da John Elkann. La famiglia Agnelli, che controlla il gruppo Gedi, ha infatti piazzato Maurizio Molinari alla guida del quotidiano di Scalfari, dando il via a un netto cambiamento della testata. Un cambiamento che ha acceso gli animi di giornalisti e non, molti dei quali (basta ricordare Gad Lerner) se la sono date a gambe.

E così l'annuncio di Verdelli al Corriere non può che far tornare tutte le cose al loro posto, o quasi. "L’ex direttore della Repubblica, Verdelli - cinguetta Vittorio Feltri -, è stato assunto dal Corriere in qualità di editorialista. Giustizia è fatta". Il direttore di Libero pone così fine alle tante polemiche che si sono susseguite nelle ultime settimane.

3 – CARLO VERDELLI TORNA AL CORRIERE DELLA SERA COME EDITORIALISTA

Da www.corriere.it

Carlo Verdelli torna al Corriere della Sera. Il giornalista, che già in passato aveva ricoperto importanti ruoli nel gruppo Rcs — prima come vice direttore del Corriere e direttore di Sette e, successivamente, in qualità di direttore della Gazzetta dello Sport , prima di approdare a Condé Nast, alla Rai e a Repubblica — riprenderà dal 1 giugno la collaborazione con il giornale, dove firmerà editoriali, opinioni e storie.

Il direttore del Corriere Luciano Fontana dà a Verdelli un «caloroso bentornato»: «Carlo è un giornalista di grandissimo valore, e un amico. Siamo felici di poterlo nuovamente avere tra le nostre firme, e siamo certi che, come già in passato, saprà arricchire con importanti editoriali e contributi originali le nostre pagine».

«Da sempre, il Corriere si è distinto per la sua capacità di essere espressione dei più grandi giornalisti del Paese», aggiunge Urbano Cairo, presidente di Cairo Communication e di Rcs MediaGroup. «A Carlo Verdelli vanno il mio benvenuto e gli auguri di buon lavoro».

