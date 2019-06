HBO riparta da questo #noneladurso pic.twitter.com/KtUTAaVG58 — CHOC - non è Caltagirone (@capatesuspigolo) 12 giugno 2019

DAGONOTA - A quanto risulta a Dagospia, Pamela Prati questa mattina ha revocato il mandato all'avvocato Irene della Rocca, che l'aveva accompagnata a Milano e che ieri pomeriggio ha inviato al produttore di ''Live - Non è la D'Urso'' il famigerato messaggio con la richiesta di un cachet esorbitante, all'insaputa della showgirl e senza la sua autorizzazione.

IRENE DELLA ROCCA

La Prati, con l'altro legale che la segue da qualche giorno, l'avvocato Lina Caputo, ha sempre chiarito che la sua eventuale partecipazione (e quella dell'avvocato Caputo) sarebbe stata a titolo gratuito, e che era interessata a mostrare privatamente alla D'Urso i messaggi, gli audio e i video che l'avevano convinta dell'esistenza di Mark Caltagirone ma che non intendeva sottoporsi di nuovo alla diretta tv, tanto da inviare un messaggio direttamente a Barbara D'Urso in cui precisava che la ragione era puramente personale, non economica.

A LUME DI CANDELA

Giuseppe Candela per Dagospia

SALTA LA PRATI A NON E' LA D'URSO, LA CONDUTTRICE: "L'AVVOCATO CI HA CHIESTO DECINE DI MIGLIAIA DI EURO"

Come anticipato da Alberto Dandolo su Dagospia Pamela Prati, annunciata nel pomeriggio con un comunicato stampa, non ha partecipato alla serata di Live-Non è la D'Urso. Quanto accaduto viene raccontato al pubblico solo alle 23.44 quando la conduttrice lancia una clip, al rientro in studio sulle note di Menealo aspetta inutilmente il suo ingresso. Carmelita, come la chiamano i suoi fan, si siede sul divano e inizia un monologo: "Un paio di giorni fa gli avvocati di Pamela Prati ci hanno scritto, chiedendo giustamente la possibilità di replicare, per dire la sua verità. Io ero molto felice di questo, replicare è un sacrosanto diritto. Ero felice di dare spazio a Pamela per replicare a voi (i telespettatori, ndr). Perché c'erano dei dubbi ossia questi!".

pamela prati a live noneladurso 4

Parte così un filmato che ripropone le incongruenze, ormai note del caso Mark Caltagirone: "Voleva essere qui per spiegarvi, ha posto una condizione: incontrarmi e farmi vedere, prima, alcuni messaggi. Io ero d'accordo, ho sempre difeso Pamela. Ieri alle 21:30 è arrivata Pamela Prati, insieme ai suoi due avvocati. Con tranquillità, mi ha fatto vedere delle cose, fatto sentire dei messaggi, abbiamo chiacchierato per un'ora e mezza.

Avevamo concordato tutto per l'intervista. Avrei messo Pamela Prati qui, su questo divano. Lei era stata chiara e anche io ero stata chiara. Era tutto a titolo gratuito anche se un artista ha tutto il diritto di chiedere un cachet. Pamela ha sempre detto di non voler lucrare: da stamattina, sono iniziate ad arrivare varie richieste come una dichiarazione scritta da parte mia riguardante le domande, il fatto che io avrei dovuto stare dalla sua parte e addirittura abbracciarla. A me non è piaciuto, per me era importante che si chiarisse con voi, non con me."

manuela arcuri

Poi l'affondo della D'Urso sul finale: "Nel tardo pomeriggio arriva un messaggio, che io ho letto, al produttore di questo programma, dall'avvocato di Pamela Prati, che diceva che aveva prelevato Pamela Prati dall'albergo per portarla all'aeroporto invece di portarla qui e che non sarebbe scesa dalla macchina se non l'avessimo garantito una cifra. Una cifra molto molto alta: decine e decine di migliaia di euro. A quel punto, tutti abbiamo ritenuto che non fosse più il caso. Abbiamo detto ok, può non scendere dalla macchina." Prima di lanciare la pubblicità finge di intervistare Mark Caltagirone.

Stando alle nostre informazioni queste condizioni non sarebbero state poste a Verissimo, sia su incontri preliminari e nemmeno su domande o abbracci imposti. La scorsa settimana Pamela Perricciolo aveva presenziato gratis, per quel riguarda Eliana Michelazzo non è stato mai precisato nulla. Fanpage aveva mostrato mail fornite dalla Perricciolo che parlavano di un compenso di 7 mila euro a puntata per l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

eliana michelazzo pamela prati pamela perricciolo

LA DOCUFICTION ULTRATRASH E LA MICHELAZZO INCONTRA "SIMONE COPPI" NELL'ASCENSORE IN LACRIME

Nel corso della serata Non è la D'Urso trasmette per pochi minuti una docufiction ultratrash per fare il punto sull'intricatissimo caso: un prodotto recitato peggio delle fiction Ares che sembra diretto da Lory Del Santo durante una pausa da The Lady. Gli ospiti hanno potuto assistere al filmato da un comodissimo drive in creato per l'occasione. La Michelazzo ha intanto incontrato per la prima volta nell'ascensore Stephan Weiler, il modello svizzero a cui erano state rubate le foto, poi usate per il finto profilo di Simone Coppi, il marito inesistente dell'ex manager di Pamela Prati.

manuela arcuri eliana michelazzo simone coppi

"Scusa se ho messo le tue foto ma ho creduto realmente. Oddio, mi sento male. Mi era stato detto che eri in stato di protezione e che non potevi vedermi, ti ho amato follemente, mi scrivevi tante cose belle, ho fatto anche sesso virtuale con te, ci sono video e foto. Mi vergogno. E' difficile spiegarti tutto, ho creduto veramente che tu esistessi. Non so cosa pensi". Lui replica stupito: "Per me, è proprio una situazione spiacevole. Forse anche tu sei una vittima ma sono successe cose inaccettabili.

Come è possibile che per dieci anni hai creduto in questa relazione?", la Michelazzo ripete il copione parlando di "malattia mentale" e aggiungendo "ho creduto realmente in questo amore fino in fondo. Ho anche un tatuaggio e un tatuaggio è per sempre." Finisce l'incontro e la ragazza in lacrime si apparta in un salottino non rientrando più in studio: "Mi vergogno, sto realizzando ogni giorno che non è normale. Per favore togliete le telecamere."

la docufiction su pamela prati a live non e la d urso

MANUELA ARCURI: "SIAMO STATI TUTTI PRESI IN GIRO, PER IL PRIMO INCONTRO AVEVO PREPARATO UNA TORTA"

Manuela Arcuri a Dagospia aveva rivelato di essere stata presa in giro da Pamela Perricciolo, racconto che aveva confermato anche a Storie Italiane e che ora ha rafforzato nel corso della sua ospitata a Non è la D'Urso: "Circa dieci anni fa avevo dei contatti di lavoro con Pamela Perricciolo, una volta mi portò anche in Calabria dove mi mostrò la villa di Simone Coppi. Pamela mi mostrò le foto di queto bellissimo ragazzo, mi propose di presentarmelo. Alla fine ci siamo scambiati i numeri con questo ragazzo fantasma.

Abbiamo iniziato a parlare, volevo vederlo ma mi ha dato diverse buche e allora ho chiuso. Con questo Simone io ci ho anche parlato al telefono. Siamo stati presi tutti in giro. All'epoca ci rimasi male perché lei si era presa gioca di me. Mi ero entusiasmata per questo ragazzo,avevo preparato anche una torta per il nostro primo incontro, era Pamela che gestiva la situazione, mi diceva lei quando chiamarlo. Quando è uscito questo caso ho risposto a Dagospia proprio per smascherare tutto".

barbara d urso

LA MAMMA DEL FINTO SEBASTIAN CALTAGIRONE: "ANCHE ELIANA VIDE MIO FIGLIO PRIMA DELLA MERENDA CON LA PRATI"

Per interpretare il ruolo di Sebastian Caltagirone era stato usato un bambino, un minore a cui le due manager facevano fingere un tumore alla gola. La vera mamma del finto figlio in affido è intervenuta, senza rendersi visibile, in trasmissione: "Nel 2013, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, mi chiesero di fare un book per mio figlio. Nel dicembre 2016, mi contattò Pamela Perricciolo e mi chiese un video-selfie di mio figlio forse per una fiction o un programma. Mio figlio seguiva un copione che Pamela mandava e mio figlio doveva riprodurre sottoforma di nota vocale o video. A volte doveva dire "Ciao mamma" o parlare con la voce rotta per un problema alla gola o con voce molto triste.

pamela perricciolo a live non e la d urso 4

Doveva tossire e dire che gli faceva male la gola. Conobbi Eliana nella stessa circostanza in cui conobbi la Perricciolo. Eliana vide mio figlio prima della famosa merenda con Pamela Prati. Non ho mai percepito soldi per questa cosa." Ricordiamo che il bambino fu portato in un bar per incontrare Pamela Prati e compare in una foto alla stazione Termini con la parlamentare Wanda Ferro.

pamela perricciolo a live non e la d urso 3

La mamma coinvolge anche la Michelazzo, che da giorni cerca di "ripulirsi" mediaticamente, lei in studio prova a difendersi: "Non lo riconobbi il bambino, lo vidi solo da piccolino." Suscitando la reazione piccata dell'avvocato Taormina presente in puntata: "Lei resta in molteplici ambiguità. Lei dovrebbe fare chiarezza su una cosa: quanto guadagnavate? Perché quest'ira di Dio di cose sono al limite dell'inenarrabilità. Queste cose si fanno solo per un tornaconto. Qual era? ".

pamela perricciolo a live non e la d urso 1

L'AVVOCATO TAORMINA: "NON E' GOSSIP, E' CRIMINALITA'"

L'ex avvocato della Prati è stato tirato in ballo in alcune note vocali di Pamela Perricciolo ("Taormina ha parlato con Coppi, si sta smuovendo qualcosa per Simone"): "L'Italia ti dovrebbe essere grata per aver scoperto questo verminaio. Non voglio fare piaggerie ma ci vorrebbe una standing ovation per Barbara D'Urso. E' un verminaio. Due sono le cose: o siamo in presenza di persone da sottoporre a perizia psichiatrica oppure si tratta di un fatto gravissimo di criminalità sul quale io mi auguro intervenga l'autorità giudiziaria. Io conosco Alfonso Signorini, ha un'intelligenza raffinatissima.

CARLO TAORMINA SUL CASO PAMELA PRATI A NOVELLA2000

Com'è possibile che un personaggio della sua portata sia stato uno dei segmenti di questa vicenda che si porta avanti tanti cadaveri. Evidentemente, è un'organizzazione potente. I bambini? Non mi sono mai messo in collegamento con nessuno, mai fatto nessuna mossa. Siamo sull'esilarante. Anche con me, la Prati parlò del bambino. E' una cosa di una gravità incredibile. La Michelazzo ha avuto la consapevolezza di non salire da me a parlare di queste cose e la ringrazio per questo. Non è gossip, è criminalità."

MICHELAZZO CONTRO LA PERRICCIOLO: "HA FATTO ESTORSIONE A CHIARA COLOSIMO" (MA NON LA CITA)

eliana michelazzo come anna magnani

"Ha fatto estorsione, ha chiesto soldi a questa persona Chiara. Non posso dire il cognome mi ha diffidato, con Danny Coppi lei si è sentita un anno e mezzo", il il riferimento senza citazione è a Chiara Colosimo, consigliere regionale nel Lazio. La Perricciolo aveva svelato al Fatto che entrambe erano state denunciate, la conduttrice quindi ricorda alla Michelazzo che cinque anni fa aveva scoperto dai Carabinieri che Simone Coppi non esisteva.

eliana michelazzo

La risposta è nonsense: "E' stato chiamato con un altro nome, io ho creduto che c'erano dei soprannomi che mettevano loro." Manuela Villa colpisce duro: "Tu cinque anni fa hai scoperto l'estorsione e stavi a casa con una che fa estorsione?", a cui la manager risponde così "A me ha detto che li aveva ridati, quello che diceva per me era oro colato."

LE INTERAZIONI DI MARTINA KELLY CAPPELLETTI CON SEBASTIAN CALTAGIRONE

MARTINA KELLY CAPPELLETTI: "DOVEVO FINGERMI NIPOTE DI MARK CALTAGIONE PER UN REALITY". MA QUALCOSA NON TORNA

Martina Kelly Cappelletti, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha raccontato la sua esperienza da finta nipote dell'omesso sposo: "Eliana e Pamela le ho conosciute nel 2015 perché avevo una amica che lavorava con loro e faceva parte dell'agenzia. Quando eravamo a Roma spesso ero invitata, a fine 2017 vengo ricontattata solo dalla Perricciolo che mi propone di partecipare a un reality che sarebbe andato in un onda su Sky.

PAMELA PERRICCIOLO E MARTINA KELLY CAPPELLETTI SULLA BACHECA DI MARCO CALTAGIRONE

Era ancora in fase di definizione, mi era stato proposto a fine 2017 e doveva andare in onda a settembre 2018. In cosa consisteva? Quattro famiglie avevano all'interno sia parenti veri e sia finti, in questo reality avrei dovuto fare la parente finta e avrei avuto otto mesi di tempo per conoscere Mark e Sebastian in modo da risultare una vera parente. Sono stata affascinata da questo bambino che era solo e malato, io lo sentivo tutte le settimane tramite Facebook mi scriveva dal profilo Sebastian Caltagirone, diceva che faceva la chemio".

L'avvocato della famiglia del finto bambino la interrompe per chiederle se lo ha mai visto in qualche video o foto: "No, sono stata invitata a conoscerla soltanto negli ultimi due mesi, anche a fine maggio e mi sono rifiutata." In realtà come Dagospia ha dimostrato sul profilo di Sebastian Caltagirone comparivano tre foto con il bambino, se si scrivevano su Facebook la ragazza non poteva non aver visto le foto del minore.

sebastian caltagirone

La D'Urso le chiede conferme anche sulla malattia inventata, smentita invece dalla Perricciolo: "Sì, aveva un tumore alla gola, era isolato in Corsica. A Marco era stato tolto questo bambino perché lui si era separato dalla mamma, una parlamentare francese."

