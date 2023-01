UN FESTIVAL “SPECIAL” - AMADEUS A “CHI”: “IL MIO SOGNO? AVERE MOURINHO A SANREMO. HO CHIAMATO MIO FIGLIO JOSE’ COME LUI, E TIFERÒ LE SUE SQUADRE. MI PIACE IL SUO CARISMA E COME SI RELAZIONA CON IL PUBBLICO” – ZELENSKY? NON MI MERAVIGLIO CHE IL SUO INTERVENTO POSSA DIVIDERE – ANNA OXA E GRIGNANI? NON LI HO INVITATI PER FAR ESPLODERE UNA BOMBA" - E SU CHIARA FERRAGNI…

Sul numero di “Chi” in edicola da mercoledì 1 febbraio, il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo Amadeus, scopre le sue carte. «La conduzione in coppia con Morandi? Amo condividere. Se fossi un calciatore sarei uno che si diverte a mandare in gol i compagni di squadra. Mi piace sempre arricchire lo show, e Morandi è un grande regalo per il pubblico».

Di Chiara Ferragni: «È stata carina, ha già fatto gruppo con le altre ragazze. Non la conoscevo personalmente, anche se l’ho invitata ogni anno perché la considero molto forte. Quando l’ho chiamata per il quarto anno consecutivo, mi ha detto: “Incontriamoci, ho visto il Festival e ho notato il cambiamento, mi piace guardarlo e sono entusiasta della tua proposta”».

E aggiunge: «Ogni ragazza (la Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Enogu, Chiara Francini, ndr) farà un monologo su un tema preciso. La vera rivoluzione era quella di dare uno spazio importante su questo palco a tante donne che potessero raccontare una propria storia, lanciando spunti di riflessione e portando qualcosa di importante che sentono vicino alla loro sensibilità, una propria battaglia».

Della discussa ospitata del leader ucraino Zelensky, Amadeus dice: «Siamo in contatto, ho chiesto di essere presente con un messaggio registrato. Deve essere un messaggio di pace, andrà in onda nella serata del sabato dopo le 28 esibizioni dei cantanti in gara. Comprendo e non mi meraviglio che il suo intervento possa dividere, ma tutte le guerre sono orribili e abbiamo il dovere di non dimenticarlo».

Amadeus svela a “Chi” un sogno: Mourinho, ex allenatore dell'Inter: «C’è sempre stato il desiderio di averlo, sono un suo grande fan, ho chiamato mio figlio come lui, e tiferò le sue squadre. Mi piace il carisma, mi piace come si relaziona con il pubblico. Mi piacciono le persone con una forte personalità. Non ho fatto un invito ufficiale, ma non nascondo che mi piacerebbe averlo ospite. Così come due anni fa ho avuto Sinisa Mihajlovic, che amavo molto perché era carismatico, come Ibrahimovic, persone generosissime, di grande umanità».

Su Anna Oxa e Grignani, Amadeus dice: «Sono due grandissimi artisti, li ho incontrati molte volte, hanno due canzoni importanti. Ho sempre rispetto per gli artisti, possono avere una stravaganza o una debolezza, ma hanno un gran desiderio di fare bene e di essere applauditi. Non sono preoccupato e non li ho invitati per far esplodere una bomba. Così come non l’ho fatto con Morgan, lo avevo invitato perché trovavo bellissima quella canzone».

E sulla sfida a tre fra Mengoni, Giorgia e Ultimo per la vittoria finale, dice: «Ho spiegato a ciascuno di loro che Sanremo è la luce più forte, da un punto di vista dello spettacolo. C’è una gara, ma la verità è che tutti hanno la possibilità di rappresentare la propria musica davanti a milioni di telespettatori. L’anno scorso Gianni è arrivato terzo e ha fatto un Festival pazzesco, così come lo ha fatto Massimo Ranieri. A Giorgia ho detto: “Tu sei Giorgia e rimarrai Giorgia, il Festival può solo aggiungere qualcosa”».

