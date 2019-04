12 apr 2019 13:05

LA FICTION DI RAI1 (21,4%) SVETTA SU CANALE5, DOVE DEVONO ESSERSI UBRIACATI: RIMANDANO ''SULLY'' (9,4%) DOPO AVERLO TRASMESSO MANCO SEI MESI FA! COSTANZO NONOSTANTE IL TRAINO RIDICOLO ARRIVA AL 16,3% CON UN PARTERRE DA STORIA DELLA TV. NON POTEVANO MANDARE LUI IN PRIMA SERATA? - LA LOREN NON È FIORELLO E LA CARRÀ CALA (6,8%) - VOLA ARSENAL-NAPOLI SU TV8 (9,4%) - FORMIGLI (5,1%) VS DEL DEBBIO (4,8%) - CATTELAN RIPARTE DALLO 0,6%