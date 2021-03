12 mar 2021 18:03

FILIPPO FACCI SCRIVE A DAGOSPIA: “LA LUCARELLI SI È DOLUTA CHE I GIORNALISTI NON COMPAIANO TRA LE CATEGORIE DA VACCINARE MA DIMENTICA CHE LEI NELL’ELENCO DEI GIORNALISTI PROFESSIONISTI NEPPURE COMPARE: È UNA PUBBLICISTA, ALIAS UNA DELLE 75.500 PERSONE “PER LE QUALE IL GIORNALISMO NON È LA PRIMARIA OCCUPAZIONE E FONTE DI REDDITO” – RIESCE PERSINO A LAGNARSI PERCHÉ “IL FOGLIO” HA PUBBLICATO UNA SUA FOTO “SCOLLATA” O “SCOLLACCIATA”. PERCHÉ, NE ESISTONO IN CUI NON LO È?''