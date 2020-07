FINALE COL BOTTO PER TEMPTATION: CHIUDE CON IL 28% DI SHARE. TUTTI I TWEET! ''IL MONOLOGO DI ANTONELLA ELIA TIPO QUELLO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA'' - ''ANTONELLA ELIA RISPONDE, CONDUCE, PRENDE IN MANO I TEMPI, MONOPOLIZZA, SI PRENDE, SI LASCIA DA SOLA E BISCIGLIA MUTO'' - ''ALESSIA ADESSO ASPETTIAMO TE CHE CI PIAZZI ANCHE FRECCIATINE SU STEFANO DE MARTINO E BELEN'' - ''MANILA E LORENZO COPPIA PIÙ SANA CHE ABBIA MAI PARTECIPATO A TEMPTATION? IO DICO SÌ''

Francesco Canino@fraversion

finale con il botto per Temptation Island: 4 milioni di spettatori con il 28% di share (quattro punti in più dello scorso anno). Ah, signora mia, il fascino indiscreto delle corna (altrui)! #TemptationIsland

Andrea Delogu@andreadelogu

Fra sconvolto dalle dinamiche. La sua prima volta nel viaggio dei sentimenti.

andrea delogu e francesco montanari guardano temptation island

Trash Italiano@trash_italiano

ALESSIA ADESSO ASPETTIAMO TE CHE CI PIAZZI ANCHE FRECCIATINE SU STEFANO DE MARTINO E BELEN.

Massimo Galanto@GalantoMassimo

Se perfino l'insospettabile Gaia Tortora commenta #TemptationIsland. Ma anche Andrea Delogu. Ma anche Costantino Della Gherardesca.

Andrea Delogu@andreadelogu

Oh, lo scrivo per quelli sconvolti nello scoprire che mi piacciono anche programmi di puro intrattenimento e che non vado a dormire ogni notte leggendo Kafka: ripigliatevi e smettete di idealizzare le persone.

Andrea Delogu@andreadelogu

#TemptationIsland io uso l’hastag ma anche voi utilizzate quello giusto. Eh. Non #TempationIsland .

Ranocchietta_@Ranocchietta_

Il monologo di Antonella Elia tipo quello del Presidente della Repubblica #TemptationIsland

antonella elia temptation island

Gaia Tortora@gaiatortora

Manila Lorenzo *cuore*

#TemptationIsland

Andrea Conti@IlContiAndrea

#Manila subito a settembre al #GFVip #TemptationIsland

Trash Italiano@trash_italiano

Spero che Antonella Elia si prenda il tempo per fare la scelta più giusta. E con tempo intendo queste poche settimane prima che inizi Live - Non è la d’Urso. #TemptationIsland

Trash Italiano@trash_italiano

TORNANO INSIEME DURANTE "IL MESE DOPO" SICURO. LO SENTO NELLE OSSA. #TemptationIsland

Andrea Delogu@andreadelogu

NON DIRLOOOO

Trash Italiano@trash_italiano

pietro delle piane

Qui solo per l’asfaltata a Pietro Delle Piaghe.

Andrea Conti@IlContiAndrea

#AntonellaElia risponde, conduce, prende in mano i tempi, monopolizza, si prende, si lascia da sola e #Bisciglia muto #TemptationIsland

Francesco Canino@fraversion

vabbè, Antonella Elia fatti consigliare da Fabiano. Anzi, rimettiti con lui e molla per sempre Pietro. #TemptationIsland

Francesco Canino@fraversion

il problema di Pietro Delle Piane è uscire bene dal programma. Non l’aver baciato un’altra e aver detto che la fidanzata è una vecchia che deve prenotare la casa di riposo. #TemptationIsland

manila nazzaro

Eli@eliscrivecose

Manila e Lorenzo coppia più sana che abbia mai partecipato a Temptation? Io dico sì #TemptationIsland

Francesco Canino@fraversion

dunque i limoni adesso si chiamano caramelle?

Pietro Delle Piante negazionista di se stesso. Mamma che tristezza. #TemptationIsland

Trash Italiano@trash_italiano

“STA PER SUCCEDERE QUALCOS’ALTRO” MA CHI LI SCRIVE I SOTTOTITOLI

#TemptationIsland

Francesco Canino@fraversion

sta per succedere qualcosa >>> c’avete preso per il culo per tutto il tempo? #TemptationIsland

RamaTrash@RamaTrash8

ANTONELLA CARA, DOPO TUTTO QUELLO CHE TI HA DETTO LO DIFENDI E ORA PIANGI PURE? RAGA QUESTA SERA NUN CIA POZZ FA, CHIST A FATTO O FETICISTA, O PUORC T'ACCIS E TU FAI TUTTO CIÒ? MA TUTT APPOST? #TemptationIsland

RamaTrash@RamaTrash8

#TemptationIsland POTREI DIRE TANTE COSE, MA QUESTA VOLTA LASCIO A VOI COMMENTARE CON UNA FOTO O GIF.

temptation island 2020

Eli@eliscrivecose

PIETRO SI ERA GIÀ CAMBIATO I CAPELLI PER NON FARSI RICONOSCERE IN GIRO ERA PRONTO AD EMIGRARE ERA TUTTO PERFETTO ANTONELLA COSA CAZZO HAI FATTO #TemptationIsland

[Righetto]@Ri_Ghetto

NO VABÈ PENSAVO CHE LO STESSE MOLLANDO DI NUOVO INVECE LO HA VOLUTO RIABILITARE SONO NERISSIMO #TemptationIsland

Eli@eliscrivecose

Antonella eri diventata una regina ora davvero non so che dire sono delusissima cosa minchia stai dicendo #TemptationIsland

Francesco Canino@fraversion

Anna e Andrea sono una delle coppie più tristi della storia di Temptation Island. Imbarazzanti entrambi. #TemptationIsland

[Righetto]@Ri_Ghetto

Per Anna contano SOLO i soldi, tutto è in funzione di quello. Il resto è nulla e negarlo è davvero inutile cara mia, parti pure con le querele. #TemptationIsland

temptation island 1

Francesco Canino@fraversion

pellicce, fedine, bollette da pagare, carte di credito. Ma questi per parlare solo di soldi e spartirsi i regali non potevano andare a Forum? #TemptationIsland

Francesco Canino@fraversion

Anna che gode perché lui è stato male. Orrenda lei e la sua strategia! #TemptationIsland

contechristino@contechristino

"Anna, solo una cosa: non posso vedere la tua faccia soddisfatta quando lui dice che ha sofferto". FILIPPO SATURO, LA DETESTA PIÙ DI CHIUNQUE LÀ DENTRO.

#TemptationIsland

[Righetto]@Ri_Ghetto

Anna tra i personaggi PEGGIORI di tutte le edizioni. Davvero una persona orribile. Sconvolto. #TemptationIsland

Francesco Canino@fraversion

Anna: “Io per ottenere ciò che voglio sono un diavolo. Sono un’attrice nata”. Cambia scuola di recitazione allora, perché i risultati sono pessimi. #TemptationIsland

Trash Italiano@trash_italiano

RAGAZZI IO NON RIESCO A TRATTENERMI CON ANNA. ORGANIZZIAMO CROWFUNDING TIPO FERRAGNEZ E RIPAGHIAMOCI TUTTE LE SPESE LEGALI QUANDO CI QUERELERÀ. AH CHE SODDISFAZIONE. #TemptationIsland

temptation island 2

Trash Italiano@trash_italiano

Lavati spesso le mani.

Se hai sintomi influenzali, rimani a casa.

Mantieni la distanza di 1 metro.

Mantieni la distanza di 57 metri da persone come Anna.

#TemptationIsland

[Righetto]@Ri_Ghetto

Andrea che esce con Anna è la più grande delusione di questa edizione. #TemptationIsland

[Righetto]@Ri_Ghetto

Comunque un'edizione di coppie tossiche come mai vista prima #TemptationIsland

Francesco Canino@fraversion

“Mi dispiace dovervi separare” “Ma figurati, non vedevo l’ora”. Come sempre l’apporto di Bisciglia sta tra il nulla e il niente. #TemptationIsland

RamaTrash@RamaTrash8

ABBIAMO CAPITO CHE L'AMORE È COME IL FALÒ, Può scaldare il cuore ma può fare anche male. POESIA RAGAZZI, POESIA DI FILIPPO BISCIGLIA DETTA VENERDÌ 31 LUGLIO ORE 01:02 #TemptationIsland

Vagliò@Roberta_DF_

Da adesso in poi Filippo Bisciglia è in letargo #TemptationIsland

Giada Oricchio per www.iltempo.it

TEMPTATION ISLAND, ANTONELLA ELIA CI RIPENSA E SCARICA PIETRO DELLE PIANE

Antonella Elia lascia Pietro Delle Piane per ben due volte nell’ultima puntata di Temptation Island, il docu-reality di Canale 5: “Mi fai ribrezzo! Mi hai umiliato e fatto sentire vecchia e inutile”. Il fidanzato invoca il perdono, ma è tutto inutile. I social esultano. Un mese dopo, il doppio colpo di scena: prima il perdono, poi la pausa di riflessione.

temptation island 3

All’ultimo falò di Temptation Island, Pietro Delle Piane-Jafar guarda le immagini della sera in cui si è nascosto per baciare la tentatrice e poi ha fatto il bimbominkia credendosi ganzo e interessante. Antonella lo punge: “L’hai baciata! L’hai detto. Sei una mer*a”, “Macché baciata!” replica l’attorucolo ridendo disperatissimo davanti all’evidenza. Non sa che scusa trovare se non quella di incolpare Lorenzo: “E’ lui che parlava di ormoni, non io. Prendevamo solo le caramelle” e si becca due buffetti dalla Elia: “Sei uno str**zo! Fai finta di non ricordarti. E la manfrina dopo? E la sceneggiata del posto buio?”.

Perfino Filippo Bisciglia interviene: “Sì, ma perché hai detto ‘l’ho baciata’?” e quello da uomo con carattere e personalità balbetta: “Non ricordo” perdendo la faccia e il fondotinta che dal sudore scivola via. La Elia dice tutte le cose giuste: “Mi hai fatto sentire vecchia e brutta, tu mi dovevi tutelare, sei uno scandalo! Non mi toccare schifoso. Non ho fatto stropicciamenti. Fate come i 15enni che prima di pomiciare mangiano le caramelle? Non tollero che il mio uomo perda il controllo anche se sbagli, non sei uno capace di tutelarmi”.

L’unico pensiero di Pietro è quello di non uscire da Temptation come “un co**ione”, ma è esattamente così e non per colpa di Antonella Elia. L’ex soubrette è offesa nella sua dignità: “Ti amo ma mi fai schifo, sono preoccupata per il tuo futuro. Mi faccio monaca pur di non tornare a casa con te. Non ti avvicinare!!! Non ti voglio più”, Pietro sprofonda nella sabbia mobili: “Mi lasci perché ho parlato un po’ di più?!”, “No perché non sei affidabile e perché sei andato in uno sgabuzzino a sbaciucchiarti. Sei cancellato, ti voglio bene, ma non voglio stare con un uomo come te. Torna tra un anno quando sarò alle soglie della casa di riposo. Sto male fisicamente a vederti. Mi hai offeso a morte”.

temptation island 8

L’attore strabuzza gli occhi e passa dal tracotante “si scioglie quando mi vede” alla versione Calimero pulcino bagnato: “Se mi innervosisci questo è il risultato. Perdonami, ho detto qualcosa di troppo perché ero arrabbiato. Ti prego, ti prego, dammi una possibilità”. L’insistenza di Pietro è un’autentica prevaricazione psicologica che sfiora l’aggressione fisica. Filippo Bisciglia prova a cacciarlo due volte, ma quello con aria da cane bastonato si impone fino a dire la verità: “Io non so dove andare”. Eh già, comoda la casa a Roma di Antonella Elia. Da “me te magno” a “me magno le mani”, il passo è un bacetto al buio. Escono separati, ma un mese dopo arriva la pugnalata al cuore.

L’ex soubrette, di rosa vestita, confessa a Filippo: “Sono rimasta catatonica per alcuni giorni a Roma, ma Pietro si è sempre fatto vivo. Sono molto innamorata di lui e sono gelosissima. Non l’ho ancora perdonato però…”. Pietro, taglio di capelli sbarazzino per apparire più giovane, si presenta con un mazzo di fiori, chiede scusa per aver detto che è arida, ammette di essersi pentito di aver baciato la tentatrice e la esorta a rischiare “per iniziare una nuova vita”. La notorietà tv val bene una messa e la bacchettata di Bisciglia: “Piano Pietro, piano, non pensare che sia tutto risolto”. E infatti non lo è. La Elia regala un colpo di teatro: 10 giorni fa ha rivisto le puntate, le è tornato a galla tutto il dolore e l’amarezza provate e ha cambiato idea. E' record: Pietro viene lasciato due volte nella stessa trasmissione. “Mi ha colpito nella dignità di donna e ha colpito le donne che come me non hanno figli - ha spiegato Antonella -. Mi è difficile elaborare e superare. E’ una ferita ma non deve portare alla rottura necessariamente. Pietro è altro rispetto a quello che avete visto altrimenti non mi sarei innamorata di lui. Non voglio che sia additato come un mostro perché non lo è. La vita è mia e solo io posso decidere di perdonarlo. Il perdono è un segno di forza non di debolezza, oggi non ce la faccio, spero un domani di essere così forte da perdonarlo. Mi prendo tempo e sto da sola. Sono divisa tra il cuore e la ragione, però alla fine prevarrà la forza, la dignità e l’amore”.

temptation island 10

TEMPTATION ISLAND, ANDREA BATTISTELLI PERDONA ANNA BOSCHETTI: ESCONO DAL REALITY INSIEME

Anna Boschetti e Andrea Battistelli escono insieme da Temptation Island, il docu-reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia. Niente nozze e figlio, ma Anna resta la parte forte della coppia o “la strega cattiva” come l’hanno ribattezzata i social.

Lorenzo Amoruso e Andrea sono la coppia di fatto della settima edizione di Temptation Island: prima dell’ultimo falò, l’ex calciatore lo carica a pallettoni ricordandogli quanto vale e quanto lei abbia giocato sporco. Come parlare a un muro. Andrea si siede sul tronco mai così spinoso e quando arriva la superdonna Anna chiede: “Perché?”, quella - che non ritiene il congiuntivo importante quanto una fedina di brillanti - ammette di essere una pazza all’ “Attrazione Fatale”: “Ho fatto così perché volevo che stavi male, che soffrivi, spero che sei stato male, penso che non fai una famiglia con me per non far soffrire tuo padre, se ti lascio soffri per me, io ti volevo far soffrire, se vado via, tu soffri come un cane senza di me. Il tuo lavoro e la tua famiglia dovevi tenerli fuori”.

Quando vede il primo RVM capisce che la redazione l’ha sputtanata fin dall’inizio, ma non è generale che si perde per una battaglia quando c’è da vincere la guerra e continua a fare la ruota da pavone spennato, compiaciuta dei suoi mezzucci da arrampicatrice. Anna guarda i filmati in silenzio in modo da riorganizzare le sue truppe e quando Andrea le chiede perché non riuscisse a guardare il tentatore, risponde narcisa: “Stava iniziando a provare qualcosa per me, gli piacevo e non potevo uscire da qua con due problemi”. Evidentemente soffre di disformismo e sugli specchi ha incollato la foto di Angelina Jolie. Andrea la straccia: “Allora, pensa che str**za sei stata, l’hai preso per il cu*o”. Anna batte la lingua dove il dente duole (nozze e figlio) e sfoggia l’autostima di Stefano De Martino “consapevole dell’importanza che ricopro in questo momento storico”: “Anna al quarto posto non ce la mette nessuno e sono contenta che sei stato male”.

temptation island 7

I social le leverebbero quel sorriso di pura goduria a schiaffi, mentre Filippo Bisciglia perde la pazienza: “Però adesso basta, non posso vedere la tua faccia soddisfatta quando lui ti dice che ha sofferto” e Andrea: “Dovrei uscire da solo per quanto mi hai fatto male. Io parlo di amore, non di cose materiali, devi stare con me anche se ho 5 euro in tasca”. E la donna si sente morire. Sogna ciccio, sogna. La 37enne Anna è il ritratto della gioia, sta per esplodere come un gavettone davanti alla certezza che il povero 27enne è innamorato perso e tira la corda: “Esco da sola se non mi fa certe promesse”, ma è anche abbastanza intelligente da capire che non è il momento giusto per strappargli l’anello e così abbozza. Andrea si riprende lo scarabocchio condannandosi al fine pena mai. A meno che il padre non chiuda i cordoni della borsa per farlo rinsavire. E invece un mese dopo è delusione totale. I due sono ancora fidanzati e Anna è la solita burattinaia (cit. lo strepitoso Lorenzo Amoruso): convivono, hanno preso un cane e ragionano su un figlio. Una cambiale in bianco.

TEMPTATION ISLAND, LA DICHIARAZIONE DI LORENZO AMORUSO A MANILA NAZZARO: SU QUELLA TOMBA…

Manila Nazzaro in lacrime nell’ultima puntata di Temptation Island, il docu-reality di Canale 5, ma Lorenzo Amoruso le dichiara amore eterno: “Ti voglio sposare”. E spunta l’idea di un figlio.

temptation island 3

Al falò finale di Temptation Island, Lorenzo ha gli occhi a cuoricino quando vede arrivare la splendida Manila avvolta da un tendone mortuario. L’ex giocatore è tanto amareggiato quanto innamorato: “Non ho mai avuto paura di perdere contro le squadre forti, con i sentimenti è diverso. In questo percorso sono venute meno delle certezze e questa è la finale più importante della mia vita”. Gli RVM delle preoccupazioni di Manila sul futuro accendono gli animi, soprattutto quello di Lorenzo che non vuole passare per fannullone, scroccone e irresponsabile. La Nazzaro però non ci sta: “Anche meno, non essere così serio”. Lorenzo alza la voce e si infervora davanti al filmato dei consigli di Anna a Manila: “Brava quella, è una burattinaia abilissima…non devo offenderla? E’ una burattinaia e lei lo sa, speriamo che lo sappia anche Andrea”.

Lorenzo le ricorda di averle giurato amore eterno sulla tomba del padre, ma l’ex Miss Italia è determinata e soprattutto ha il merito di non rinnegare nemmeno mezza parola detta nei 21 giorni di Temptation Island: “Ho paura che lui non voglia impegnarsi ogni giorno. L’anello non è ancora arrivato, se poi me lo fai a ottobre non ti leggo nel pensiero. Io so di aver detto la verità”.

Amoruso ha il dente avvelenato con Anna per i consigli furbetti dati alla sua fidanzata però conferma che ha bisogno di tempo. Manila scoppia a piangere pensando alle sofferenze passate, gli occhi verde acqua si increspano di rosso e Lorenzo crolla: “Io questa donna me la sposo, adoro tutto di lei e adoro i suoi figli, so che ha sofferto molto in passato ma mi deve dare fiducia. Lei è la donna della mia vita, io sono l'uomo della sua. Era destino che ci incontrassimo”.

Un mese dopo, la coppia più bella e saggia della settima edizione di Temptation Island rivela di aver trovato un punto d’incontro: una casa a Roma per 5 giorni alla settimana e l’idea concreta di ampliare la famiglia. “Mi piacerebbe una bambina” svela il tenerone Amoruso.

temptation island 8