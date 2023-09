FIORELLO TORNA SUL LUOGO DEL DELITTO! LO SHOWMAN IN VIA ASIAGO IN VIA ASIAGO PER I PALINSESTI DI RADIO RAI SCHERZA DOPO LE POLEMICHE CON I RESIDENTI CHE HANNO PORTATO AL TRASLOCO DI "VIVA RAI 2": “TORNARE QUI NON È STATO FACILE, HO IL DASPO. ORA SU QUESTA STRADA APRIRANNO UN CENTRO DI YOGA. AI COINQUILINI CHE CI HANNO SOPPORTATO AUGURO SILENZIO E PACE, NON DICO PER L'ETERNITÀ” – LA BATTUTA ALL’AMMINISTRATORE DELEGATO RAI ROBERTO SERGIO: “VEDI QUAL È IL TUO DESTINO…UN GIORNO ANCHE TU FARAI UN PROGRAMMA ALLA RADIO COME FOA”

fiorello in via asiago

(ITALPRESS) A Fiorello la protesta dei condomini di via Asiago che ha portato a dover scegliere una nuova location per "Viva Rai2" proprio non è andata giù. Sul tema è tornato questa mattina nella sede di Radio Rai, proprio in via Asiago, dove ha ritirato il Premio Rai Radio 2023 che gli è stato consegnato dall'ad Rai Roberto Sergio durante la presentazione alla stampa dell'offerta radiofonica per la stagione 2023-2024.

"Grazie per questo ritorno, non è stato facile per me tornare qui anche perché ho il Daspo da via Asiago" ha detto sorridendo. E ha aggiunto: "Ora che non ci siamo più noi a via Asiago si apriranno due centri, uno di meditazione e uno di yoga, sarà tutta pace e tra…

fiorello fiorello roberto sergio