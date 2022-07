20 lug 2022 17:14

FLASH! - ACCALDATO SI AGGIRA FRANCESCO GIORGINO AL SECONDO PIANO DI VIALE MAZZINI IN CERCA DI UNA STANZA CHE ANCORA NON C'È. LA VUOLE ADEGUATA AL NUOVO RUOLO DI VICEDIRETTORE PER L'OFFERTA INFORMATIVA (QUALUNQUE COSA VOGLIA DIRE) MA SOPRATTUTTO CHE POSSA CONTENERE IL SUO BAGAGLIO A MANO: DUE TAPPETI PERSIANI E QUATTRO TELEVISORI…