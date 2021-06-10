FLASH! AUGUSTO MINZOLINI E' IL NUOVO DIRETTORE DE "IL GIORNALE" - LA DECISIONE E' STATA DI MARINA BERLUSCONI, CHE HA RACCOLTO LO SCETTRO DEL COMANDO ORA CHE SILVIO... - IL DAGOREPORT

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UN FISCO PER L’ESTATE - IL GOVERNO PRESENTERÀ ENTRO LA FINE DI LUGLIO IL DISEGNO DI LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA DEL FISCO: MA COSA PREVEDERÀ? PURTROPPO DIPENDERÀ DAI PARTITI, CHE HANNO POSIZIONI MOLTO DISTANTI TRA LORO. EPPURE CI SAREBBE L’OCCASIONE DI FARE UNA RIFORMA STORICA CHE FINALMENTE ABBASSI LE TASSE SUL LAVORO DIPENDENTE - UNA POSSIBILE INTESA POTREBBE ESSERE TROVATA SUL RIDISEGNO DELLE ALIQUOTE E DEGLI SCAGLIONI DELL’IRPEF PER ALLEGGERIRE IL PRELIEVO SUI CETI MEDI TAR-TASSATI – LA FLAT TAX E IL MODELLO TEDESCO: TUTTE LE PROPOSTE

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SCUSI CEFERIN, SAREBBE QUESTO IL RISPETTO DI AL-KHELAIFI PER IL CALCIO E I SUOI VALORI? DOPO AVER SCAZZATO SULLA SUPER LEGA CON AGNELLI, IL PRESIDENTE DELL'UEFA AVEVA LODATO IL NUMERO UNO DEL PARIS SAINT-GERMAIN. CHE PERÒ STA SPERPERANDO COME NON MAI, ALLA FACCIA DELLA PANDEMIA E DELLE LODI AL CALCIO DEI TIFOSI E DEI PICCOLI CLUB: RINNOVO PER NEYMAR (A 36 MILIONI L’ANNO), ACQUISTO DI WIJNALDUM, TRATTATIVE A CIFRE MOSTRUOSE PER DONNARUMMA E HAKIMI... TUTTO PER CONVINCERE MBAPPÈ A RESTARE

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