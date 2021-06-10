AUGUSTO MINZOLINI SU INSTAGRAM
https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/chi-andra-dirigere-quot-giornale-quot-ndash-nbsp-marina-272915.htm
augusto minzolini foto di bacco augusto minzolini AUGUSTO MINZOLINI SU INSTAGRAM
FLASH! AUGUSTO MINZOLINI E' IL NUOVO DIRETTORE DE "IL GIORNALE" - LA DECISIONE E' STATA DI MARINA BERLUSCONI, CHE HA RACCOLTO LO SCETTRO DEL COMANDO ORA CHE SILVIO... - IL DAGOREPORT-
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"CHICCHE" DI GOSSIP – IL CANTAUTORE ROMANO ULTIMO HA PERSO LA TESTA PER JACQUELINE LUNA DI GIACOMO, FIGLIA DELLA SHOWGIRL AMERICANA HEATHER PARISI: I DUE PARLANO GIA' DI... – DE MARTINO PRONTO A SBARCARE IN PRIMA SERATA SU ITALIA 1 - AWED HA SPEZZATO IL CUORE DELLA FIGLIA DI UN EX PORTIERE DEL MILAN...
CONTE? NON CONTA UN CAZZO! – BEPPE GRILLO SE NE FREGA DI TUTTI I CAPOCCIONI PENTASTELLATI E PONE IL VETO SUL DOPPIO MANDATO, COME UN DI BATTISTA QUALUNQUE. PER L’EX PREMIER È UN NUOVO CONTICIDIO...
UN FISCO PER L’ESTATE - IL GOVERNO PRESENTERÀ ENTRO LA FINE DI LUGLIO IL DISEGNO DI LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA DEL FISCO: MA COSA PREVEDERÀ? PURTROPPO DIPENDERÀ DAI PARTITI, CHE HANNO POSIZIONI MOLTO DISTANTI TRA LORO. EPPURE CI SAREBBE L’OCCASIONE DI FARE UNA RIFORMA STORICA CHE FINALMENTE ABBASSI LE TASSE SUL LAVORO DIPENDENTE - UNA POSSIBILE INTESA POTREBBE ESSERE TROVATA SUL RIDISEGNO DELLE ALIQUOTE E DEGLI SCAGLIONI DELL’IRPEF PER ALLEGGERIRE IL PRELIEVO SUI CETI MEDI TAR-TASSATI – LA FLAT TAX E IL MODELLO TEDESCO: TUTTE LE PROPOSTE
COLPITO E AUTO-AFFONDATO: SI TUFFA DA 36 METRI DI ALTEZZA E FINISCE SU UNA BARCA DI PASSAGGIO - IL SIRIANO, CHE SI E' LANCIATO DALLE ROCCE DI RAOUCHE, IN LIBANO, E' MORTO SUL COLPO, MENTRE IL CAPITANO DELLA PICCOLA NAVE E' STATO RICOVERATO IN OSPEDALE - IMPOSSIBILE PER ENTRAMBI PREVEDERE QUELLO CHE STAVA SUCCEDENDO, ANCHE SE ALCUNI SPETTATORI HANNO PROVATO CON LE LORO URLA A FERMARE IL RAGAZZO - VIDEO
SCUSI CEFERIN, SAREBBE QUESTO IL RISPETTO DI AL-KHELAIFI PER IL CALCIO E I SUOI VALORI? DOPO AVER SCAZZATO SULLA SUPER LEGA CON AGNELLI, IL PRESIDENTE DELL'UEFA AVEVA LODATO IL NUMERO UNO DEL PARIS SAINT-GERMAIN. CHE PERÒ STA SPERPERANDO COME NON MAI, ALLA FACCIA DELLA PANDEMIA E DELLE LODI AL CALCIO DEI TIFOSI E DEI PICCOLI CLUB: RINNOVO PER NEYMAR (A 36 MILIONI L’ANNO), ACQUISTO DI WIJNALDUM, TRATTATIVE A CIFRE MOSTRUOSE PER DONNARUMMA E HAKIMI... TUTTO PER CONVINCERE MBAPPÈ A RESTARE
CAFONALINO DELL’ORGOGLIO TOSCANO - IL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA EUGENIO GIANI PREMIA CON IL “PEGASO D’ORO” ANDREA CECCHERINI, FONDATORE E PRESIDENTE DELL’OSSERVATORIO PERMANENTE GIOVANI-EDITORI: “E’ UN AMBASCIATORE STRAORDINARIO DELLA NOSTRA REGIONE. HA CAPACITA’ DI RELAZIONE E DI COMUNICAZIONE” - ALLA CERIMONIA ANCHE IL SINDACO DI FIRENZE, DARIO NARDELLA, E IL PRESIDENTE DELLA FIEG, ANDREA RIFFESER MONTI
“QUI IL RISCHIO È CHE ADESSO LA GENTE SE NE FREGHI DELLE NORME E DEL BUONSENSO” – LA SARDEGNA TORNA ZONA BIANCA: RISTORATORI E ALBERGATORI SI PREPARANO ALL’ARRIVO DEI TURISTI - CHI VUOLE VISITARE L’ISOLA DOVRA' DIMOSTRARE DI ESSERE VACCINATO O RISULTARE NEGATIVO A UN TAMPONE, MA I CONTROLLI SONO SOLO A CAMPIONE - PREVISTO L’ARRIVO DI 10 MILIONI DI TURISTI RISPETTO AI 16 MILIONI DEL 2019...
BOLLETTINIAMOCI - OGGI 2.199 NUOVI CASI E 77 MORTI (IERI ERANO 102) – I TAMPONI EFFETTUATI SONO STATI 218.738, CON IL TASSO DI POSITIVITA’ ALL’1% - IN TOTALE, LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO 39,4 MILIONI, CON 13,3 MILIONI DI PERSONE CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (24,69% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) – I CASI REGIONE PER REGIONE