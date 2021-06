SCUSI CEFERIN, SAREBBE QUESTO IL RISPETTO DI AL-KHELAIFI PER IL CALCIO E I SUOI VALORI? DOPO AVER SCAZZATO SULLA SUPER LEGA CON AGNELLI, IL PRESIDENTE DELL'UEFA AVEVA LODATO IL NUMERO UNO DEL PARIS SAINT-GERMAIN. CHE PERÒ STA SPERPERANDO COME NON MAI, ALLA FACCIA DELLA PANDEMIA E DELLE LODI AL CALCIO DEI TIFOSI E DEI PICCOLI CLUB: RINNOVO PER NEYMAR (A 36 MILIONI L’ANNO), ACQUISTO DI WIJNALDUM, TRATTATIVE A CIFRE MOSTRUOSE PER DONNARUMMA E HAKIMI... TUTTO PER CONVINCERE MBAPPÈ A RESTARE