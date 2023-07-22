FLASH! AVVISO AI NAVIGA(N)TI. CARLO SAMA HA SCRITTO UN LUNGO E FURIOSO MEMORIALE CONTRO LA DOCUFICTION SU RAUL GARDINI IN ONDA DOMENICA SU RAI1. E LO PUBBLICHERÀ IL SETTIMANALE “GENTE”, DIRETTO DA UMBERTO BRINDANI. SAMA, CHE È MARITO DI ALESSANDRA FERRUZZI, È STATO PER PIÙ DI DIECI ANNI AL FIANCO DI GARDINI, MA I RAPPORTI SI RUPPERO POCO PRIMA DEL SUICIDIO DEL “CORSARO”. ORA SAMA DICE: “NOI DELLA FAMIGLIA NON ABBIAMO MAI TRADITO RAUL, SEMMAI SIAMO STATI TRADITI. LA DOCUFICTION È PIENA DI FALSI STORICI!”-