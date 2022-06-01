“CAPITONE” MARINATO – PINO CORRIAS SFOTTE SALVINI E LA GENIALE IDEA DEL VIAGGIO A MOSCA: “CONSIDERATA IN DECIBEL, L'ONDATA DI PERNACCHIE HA STUPITO PERSINO LUI CHE NON SI ASPETTAVA UN SUCCESSO COSÌ IMMEDIATO, COSÌ COMPLETO DA RENDERE IL VIAGGIO (A QUESTO PUNTO) PERFETTAMENTE INUTILE” – “JENA”: “IL PROBLEMA DI DRAGHI NON È CHE SALVINI VADA A MOSCA, BENSÌ CHE MAGARI POI TORNI” – BEPPE SALA: “SE CI STA ALMENO UN ANNO, LO PORTO IN SPALLA IO”
ABITUATEVI A DUE ANNI DI MONTAGNE RUSSE SULL'ENERGIA - LO SCENARIO DI INSTABILITÀ DOVUTO ALLA GUERRA POTREBBE ESTENDERSI NEL MEDIO-LUNGO TERMINE, SECONDO LA BANCA D'ITALIA, CON I PREZZI DI ENERGIA E MATERIE PRIME CHE SARANNO UNA DELLE PRINCIPALI PREOCCUPAZIONI PER IMPRENDITORI E FAMIGLIE - E IL GOVERNO PUÒ AIUTARE FINO A UN CERTO PUNTO: "L'AZIONE PUBBLICA PUÒ RIDISTRIBUIRNE GLI EFFETTI TRA FAMIGLIE, NON PUÒ ANNULLARNE L'IMPATTO D'INSIEME"
A SHANGHAI 22 MILIONI DI PERSONE TORNANO ALLA LIBERTÀ - DOPO PIÙ DI DUE MESI DI LOCKDOWN DURISSIMO LE AUTORITÀ HANNO DECISO CHE DA DOMANI CHI VIVE IN AREE RITENUTE A BASSO RISCHIO CONTAGIO POTRÀ MUOVERSI LIBERAMENTE PER LA CITTÀ - IL “SUCCESSO” CONTRO OMICRON, COME LO STANNO PRESENTANDO I MEDIA CINESI, HA AVUTO PERÒ DEI COSTI ALTISSIMI, ECONOMICI E SOCIALI...
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
TAGLIATE LA PANZA, IL CUORE VI RINGRAZIERÀ! - LA CHIRURGIA BARIATRICA, QUELLA CHE RIDUCE LA SUPERFICIE DI STOMACO O INTESTINO NEI PAZIENTI OBESI, OLTRE A FAR CALARE IL PESO RIDUCE DI MOLTO IL RISCHIO CARDIOVASCOLARE - LO DICE UNO STUDIO PUBBLICATO SULL’EUROPEAN HEART JOURNAL - UN’OTTIMA NOTIZIA PER I 650 MILIONI DI ADULTI OBESI NEL MONDO E PER GLI OLTRE 100 MILIONI TRA I BAMBINI - MA ALLORA PERCHÉ SOLO IL 2% DELLE PERSONE POTENZIALMENTE OPERABILI SI SOTTOPONE ALL'INTERVENTO CHIRURGICO?