FLASH! - BOMBA A VIALE MAZZINI: L'AD CARLO FUORTES HA AZZERATO MARIO ORFEO REVOCANDOGLI L'INCARICO DI DIRETTORE DEGLI APPROFONDIMENTI (TALK SHOW) - LA GOCCIA DI VELENO CHE HA FATTO TRABOCCARE IL VASO TRA I DUE: L'ULTIMO CDA RAI E' SALTATO PERCHE' L'EX DIRETTORE GENERALE IN QUOTA RENZI NON HA SCODELLATO IL SUO PALINSESTO... 

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TAGLIATE LA PANZA, IL CUORE VI RINGRAZIERÀ! - LA CHIRURGIA BARIATRICA, QUELLA CHE RIDUCE LA SUPERFICIE DI STOMACO O INTESTINO NEI PAZIENTI OBESI, OLTRE A FAR CALARE IL PESO RIDUCE DI MOLTO IL RISCHIO CARDIOVASCOLARE - LO DICE UNO STUDIO PUBBLICATO SULL’EUROPEAN HEART JOURNAL - UN’OTTIMA NOTIZIA PER I 650 MILIONI DI ADULTI OBESI NEL MONDO E PER GLI OLTRE 100 MILIONI TRA I BAMBINI - MA ALLORA PERCHÉ SOLO IL 2% DELLE PERSONE POTENZIALMENTE OPERABILI SI SOTTOPONE ALL'INTERVENTO CHIRURGICO?