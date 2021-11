FLASH - DOPO LE POLEMICHE PER IL CASO RANUCCI-BERLINGUER, CARLO FUORTES LIMITA LE OSPITATE DEI DIPENDENTI RAI IN ALTRE EMITTENTI - DAL 19 NOVEMBRE, POTRANNO ESSERE AUTORIZZATE NON PIÙ DI DIECI PRESTAZIONI NELL’ARCO DI UN ANNO, CON UN LIMITE MASSIMO DI DUE AL MESE…

Oggetto: procedure di autorizzazione – aggiornamento

Si fa riferimento alle precedenti comunicazioni in materia, ed in particolare alla Comunicazione interna AD/202/0007162/P/C del 09/12/2020, di cui si ribadisce la validità, per delimitare il perimetro relativo alle richieste di autorizzazione di partecipazioni e prestazioni esterne alla Rai, comunque definite ed a prescindere dalla qualifica/ruolo dei dipendenti richiedenti nonché dei responsabili dell’autorizzazione.

Si comunica al riguardo che, a partire dalla data della presente comunicazione potranno essere autorizzate non più di dieci prestazioni nell’arco di un anno, con un limite massimo mensile di due.

Restano confermate tutte le disposizioni già previste nelle procedure richiamate in oggetto.

Cordiali Saluti, Carlo Fuortes

19 novembre 2021

1. CLIMA TESISSIMO IERI SERA A CARTABIANCA: BIANCA BERLINGUER AVEVA UN DIAVOLO PER CAPELLO PERCHÉ SIGFRIDO RANUCCI (CHE DI RAITRE È ANCHE VICEDIRETTORE) E' ANDATO A DIMARTEDÌ, SU LA7, CONCORRENTE DIRETTA DI CARTABIANCA PER SPIEGARE LE RAGIONI DEL SERVIZIO NO VAX DI REPORT SULLA TERZA DOSE "BUSINESS DELLE CASE FARMACEUTICHE". MA BIANCHINA S'E' MAI SCOMODATA A INVITARE RANUCCI O UN GIORNALISTA DELLA SUA SQUADRA?

2. LA RAGIONE DELLA FURIA DI BIANCHINA E' SEMPLICE: HA PRESO SEMPRE SBERLE DA "DIMARTEDI". ANCHE IL FAMIGERATO "EFFETTO CORONA" NON HA FUNZIONATO: DOPO LA PRIMA PUNTATA, E' ANDATA SEMPRE SOTTO CONTRO FLORIS - PS: DITE A BIANCHINA CHE IL PRIMO NO VAX (ALTRO CHE RANUCCI) CE L'HA IN CASA: E' MAURO CORONA, CHE NON HA MAI AMMESSO DI ESSERSI VACCINATO ("NON SONO UN CANE CHE MOSTRA I COGLIONI MENTRE CAMMINA")

