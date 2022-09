ILARY INFLUENCER PER NECESSITÀ – KLAUS DAVI: “LE FOTO SEXY DI ILARY BLASI? SERVONO PER SALVARE I CONTRATTI PUBBLICITARI. CREDO SIA IN ARRIVO UN COLPO DI SCENA. MI ASPETTO UN MESSAGGIO O UNA VIDEO-INTERVISTA IN CUI RACCONTERÀ LA SUA VERITÀ” – LO PISCHIATRA PAOLO CREPET PONE L’ACCENTO SULLE “DELICATE QUESTIONI ECONOMICHE” DELLA SEPARAZIONE. E PARIDE VITALE: “LA DECISIONE DI FAR VEDERE IL TRATTAMENTO LIFTING È PERCHÉ LE DONNE POSSANO IMMEDESIMARSI”