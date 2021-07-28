giulia de lellis CARLO GUSSALLI BERETTA giulia de lellis CARLO GUSSALLI BERETTA giulia de lellis CARLO GUSSALLI BERETTA giulia de lellis giulia de lellis 5 giulia de lellis 6 giulia de lellis 2 giulia de lellis
FLASH! GIULIA DE LELLIS PUBBLICA UNA FOTO CON IL SUO FIDANZATO, IL RAM-POLLO CARLO GUSSALLI BERETTA: “QUEL RESPIRO CHE MI TOGLIE ANCORA IL FIATO…” – SUI SOCIAL LA FULMINANO: “E QUELLA MANO CHE TI TOCCA IL CULO”-
giulia de lellis CARLO GUSSALLI BERETTA giulia de lellis CARLO GUSSALLI BERETTA giulia de lellis CARLO GUSSALLI BERETTA giulia de lellis giulia de lellis 5 giulia de lellis 6 giulia de lellis 2 giulia de lellis
"CHICCHE" DI GOSSIP - GRANDE ROSICAMENTO PER LA GREGORACI: HANNO AFFIDATO LA CONDUZIONE DI "HONOLULU" NON A LEI MA A FATIMA TROTTA, CHE ERA LA SUA SPALLA A "MADE IN SUD" - LA BUCCINO HA MESSO GIÀ KO IL PUGILE SCARDINA: LUI NON CERCAVA AMORE, MA ALTRO… - NOTTI MAGICHE PER LA NANNINI A IBIZA, DOVE HA COMPRATO UNA MEGA VILLA - LA GIORNALISTA DEL TG5 SANTALMASSI A FORMENTERA AFFITTA CASE PER AMICI E CONOSCENTI...
FLASH! – PERCHÉ CONTE HA DATO ORDINE AI GRILLINI DI NON PARLARE DEL CASO TABACCI? FORSE PERCHÉ L’ARTICOLO DEL “DOMANI” SOTTOLINEAVA CHE, ‘’ANCHE SE IL FIGLIO DEL SOTTOSEGRETARIO È ENTRATO IN AZIENDA POCHI GIORNI FA, LA SELEZIONE DEL POSTO SI SAREBBE CONCLUSA PRIMA DELLA CADUTA DEL CONTE 2, QUANDO BRUNO TABACCI ERA SEMPLICE DEPUTATO (ASSAI ATTIVO NELLA RICERCA DI “RESPONSABILI” PER SALVARE LA MAGGIORANZA M5S-PD)”
DOPO VENT’ANNI DI LOTTA, ESSELUNGA APRE IL SUPERSTORE A LIVORNO! L’ATTO DI COMPRAVENDITA DELL’IMMOBILE IN VIALE PETRARCA RISALE AL 2002: DA ALLORA PARTÌ UN LUNGO BRACCIO DI FERRO CON LE AUTORITÀ LOCALI E SOPRATTUTTO CON LE COOP ROSSE, CHE VOLEVANO IMPEDIRE A TUTTI I COSTI L’ARRIVO DI CAPROTTI. PER CELEBRARE IL SUCCESSO MARINA CAPROTTI HA DECISO DI RISTAMPARE IL MITICO LIBRO “FALCE E CARRELLO”, CHE È STATO REGALATO AI CLIENTI DEL NUOVO SUPERSTORE IN CUI LAVORANO 191 ADDETTI…
SIAMO FUORI DI TESTA MA DIVERSI DA VOI – IL VENEZIA CALCIO DAL SUO ACCOUNT TWITTER CI INTIMA DI MODIFICARE IL NOSTRO TITOLO (“UNA FIGA DI MEDIANO”), SULLA BOMBASTICA E MISCONOSCIUTA GIOCATRICE AGATA CENTASSO, E SI SCATENA UNO SCIAME DI OFFESE DA PARTE DEI SOLITI SOCIAL-INQUISITORI: “RITARDATI”, “SUBUMANI”, “INFAMI” – NON SAREMO CERTO NOI A LAGNARCI, SEGNALIAMO SOLO CHE DARE LA STURA ALL'ODIO SOCIAL È MOLTO PEGGIO DEL NOSTRO TITOLO - IL VENEZIA E LA CENTASSO TACCIONO DAVANTI AL TURPILOQUIO DI QUESTA MANICA DI SFIGATELLI…
L'INFAMATA DEGLI INGLESI ALLE OLIMPIADI DI CANOTTAGGIO - IL TEAM BRITANNICO HA SPERONATO LO SCAFO ITALIANO, CHE POTEVA CONQUISTARE LA MEDAGLIA D’ARGENTO E INVECE SI È DOVUTO ACCONTENTARE DEL BRONZO! LA FEDERAZIONE ITALIANA CHE DICE? - LA NOSTRA COLPA È ESSERE PIÙ BRAVI DEGLI INGLESI, CHE DA FAVORITI SONO FINITI QUARTI (E FORSE STANNO ANCORA ROSICANDO PER L'EUROPEO DI CALCIO…)
CAFONALINO IN SALSA SUDAMERICANA - ALL’AMBASCIATA DELLA COLOMBIA IN ITALIA SI FA FESTA, TRA COSTUMI TIPICI E FRUTTA ESOTICA, PER IL GIORNO DELL’INDIPENDENZA CON LA PROIEZIONE DEL FILM “EL OLVIDO QUE SEREMOS”, USCITO DA POCO NEL NOSTRO PAESE COL TITOLO “LA NOSTRA STORIA” - PRESENTI IL PRINCIPE DELLA FAMIGLIA REALE DELLA CAMBOGIA, IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO CERVANTES JUAN CARLOS RECHE, LA STILISTA REGINA SCHRECKER E LA PREZZEMOLINA MARISELA FEDERICI... - FOTO
LOW-COST UN PAR DE PALLE – OCCHIO AI COSTI NASCOSTI DELLE COMPAGNIE AEREE: TRA SCELTA DEL POSTO, BAGAGLIO A MANO E ORA ANCHE L’ASSICURAZIONE CONTRO IL COVID, IL COSTO PUÒ ANCHE TRIPLICARE – LA MAGGIOR PARTE DELLE COMPAGNIE AEREE A BASSO COSTO ORMAI CONTA SUL COSIDDETTO “ANCILIARY REVENUE”, PER GENERARE QUASI LA META’ DEGLI INTROITI – ANCHE L’ANTITRUST HA MESSO NEL MIRINO I RINCARI…
MA INSOMMA, I VACCINATI SONO CONTAGIOSI O NO? – L’IMMUNOLOGO ABRIGNANI: “IL CICLO COMPLETO PROTEGGE AL 90% DAL RISCHIO DI CONTAGIARSI E QUINDI TRASMETTERE L'INFEZIONE” – “BISOGNA VACCINARE I MINORI IL PRIMA POSSIBILE: SECONDO UN'ANALISI DEI CDC, UN MILIONE DI DOSI DI VACCINO PFIZER POSSONO, NELLA FASCIA 12-29 ANNI, EVITARE 23.500 CASI DI COVID, CIRCA 1.500 RICOVERI, 211 INGRESSI IN TERAPIA INTENSIVA E 12 DECESSI. IL TUTTO A FRONTE DI UN RISCHIO DI 43-52 CASI DI MIOCARDITE…”