FLASH - IERI DAGOSPIA HA REGISTRATO 4 MILIONI DI PAGINE VISTE. VERSO L'INFINITO E OLTRE! (GRAZIE AI NOSTRI LETTORI)-
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LA MAIONESE IMPAZZITA DEI NEOCONTIANI - VI RICORDATE COSA DICEVA DIBBA? “BERLUSCONI È IL MALE ASSOLUTO”. COME AVRA’ PRESO IL "CHE GUEVARA DI ROMA NORD" L’INGRESSO IN MAGGIORANZA DELL'EX BADANTE DEL CAV MARIA ROSARIA ROSSI? MA IN FONDO, DIBBA È COERENTE: “FINIREMO COME L'UDEUR!”, PROFETIZZÒ A SUO TEMPO - CERNO-BYL, IL NUOVO TARZAN CHE VOLA DA RENZI AL PD PER ''SALVARE LA SINISTRA'' (NON LO DICEVA QUANDO ERA DI AN)
NEWCO NELL’ACQUA – “L’ESPRESSO” PUBBLICA LA LETTERA DELLA COMMISSIONE EUROPEA ALL’ITALIA SULL’OPERAZIONE ALITALIA, CHE RISCHIA DI BLOCCARE IL SALVATAGGIO DELLA COMPAGNIA DI BANDIERA CON 3 MILIARDI DI EURO – DA BRUXELLES NON SI SONO FATTI INFINOCCHIARE DA CONTE E PATUANELLI E HANNO IL SOSPETTO CHE SI TRATTI SOLO DI UNA “OPERAZIONE DI TRASFERIMENTO SOCIETARIO SENZA DISCONTINUITÀ CON LA VECCHIA AZIENDA”
DA "RINGHIO" A RINCO? IL NAPOLI OSTAGGIO DELL'AUREA MEDIOCRITAS DEL GIOCO DI GATTUSO - LA "SPARIZIONE" DI DE LAURENTIIS (PATISCE LE SCORIE POST COVID?), APRE LE PORTE ALLA DECRESCITA INFELICE DELLA SQUADRA, SENZA GIOCO NE' CAZZIMMA - GATTUSO PREDICA "VELENO" E RACCOGLIE MOLLEZZA - SCONCERTI LAPIDARIO: "C’È QUALCOSA CHE RESTA SEMPRE UN PO’ ALL’INGROSSO" - "IL NAPOLISTA": "MANCA DI TUTTO, DALLE IDEE ALLE GAMBE, DALLA TESTA AL CUORE" - "IL MATTINO": "LA SCONFITTA SERVE A CRESCERE, TOCCA CAPIRE QUANTE NE SERVONO ANCORA A GATTUSO PER CAPIRE..."
VOLETE SAPERE QUALI SONO I PASSAPORTI PIÙ POTENTI DEL MONDO IN TEMPI DI PANDEMIA? LA CLASSIFICA DI “HENLEY & PARTNERS”, CHE ANALIZZA I DOCUMENTI DI 199 PAESI, CONFERMA IN TESTA IL GIAPPONE. L’ITALIA SI PIAZZA QUARTA – AI PRIMI POSTI DELLA GRADUATORIA CI SONO I PASSAPORTI DELL’AREA DELL’ASIA-PACIFICO. IL MOTIVO? MOLTO PIÙ ATTUALE DI QUELLO CHE SI POSSA PENSARE…
LA CAMPAGNA VACCINALE A SPIZZICHI E BOCCONI - PFIZER ANNUNCIA NUOVE RIDUZIONI ALLA FORNITURE PER L'ITALIA PER ALTRE TRE SETTIMANE: LA REGOLARITÀ DELLE CONSEGNE CI SARÀ DA METÀ FEBBRAIO - ORA RISCHIA DI SALTARE TUTTO IL CRONOPROGRAMMA DELLA CAMPAGNA VACCINALE ITALIANA - IL GOVERNO HA ATTIVATO L'AVVOCATURA DI STATO PER VALUTARE EVENTUALI RESPONSABILITÀ MA E' INUTILE: IL RISPETTO DEL CALENDARIO SETTIMANALE DELLE CONSEGNE NON RAPPRESENTA UN OBBLIGO VINCOLANTE. L'UNICA SCADENZA CHE PFIZER E' TENUTA A RISPETTARE TASSATIVAMENTE È QUELLA TRIMESTRALE…