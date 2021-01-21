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DA "RINGHIO" A RINCO? IL NAPOLI OSTAGGIO DELL'AUREA MEDIOCRITAS DEL GIOCO DI GATTUSO - LA "SPARIZIONE" DI DE LAURENTIIS (PATISCE LE SCORIE POST COVID?), APRE LE PORTE ALLA DECRESCITA INFELICE DELLA SQUADRA, SENZA GIOCO NE' CAZZIMMA - GATTUSO PREDICA "VELENO" E RACCOGLIE MOLLEZZA - SCONCERTI LAPIDARIO: "C’È QUALCOSA CHE RESTA SEMPRE UN PO’ ALL’INGROSSO" - "IL NAPOLISTA": "MANCA DI TUTTO, DALLE IDEE ALLE GAMBE, DALLA TESTA AL CUORE" - "IL MATTINO": "LA SCONFITTA SERVE A CRESCERE, TOCCA CAPIRE QUANTE NE SERVONO ANCORA A GATTUSO PER CAPIRE..."

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LA CAMPAGNA VACCINALE A SPIZZICHI E BOCCONI - PFIZER ANNUNCIA NUOVE RIDUZIONI ALLA FORNITURE PER L'ITALIA PER ALTRE TRE SETTIMANE: LA REGOLARITÀ DELLE CONSEGNE CI SARÀ DA METÀ FEBBRAIO - ORA RISCHIA DI SALTARE TUTTO IL CRONOPROGRAMMA DELLA CAMPAGNA VACCINALE ITALIANA - IL GOVERNO HA ATTIVATO L'AVVOCATURA DI STATO PER VALUTARE EVENTUALI RESPONSABILITÀ MA E' INUTILE: IL RISPETTO DEL CALENDARIO SETTIMANALE DELLE CONSEGNE NON RAPPRESENTA UN OBBLIGO VINCOLANTE. L'UNICA SCADENZA CHE PFIZER E' TENUTA A RISPETTARE TASSATIVAMENTE È QUELLA TRIMESTRALE…