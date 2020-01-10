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Avete perso un vecchio cruci-Dago e volete recuperare? Una volta aperto il link, scorrete troverete tutto l'archivio delle edizioni precedenti.
FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON POTETE PERDERVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
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COME DAGO-ANTICIPATO, SONO STATE DI NUOVO RAGGIUNTE LE 64 FIRME NECESSARIE PER PRESENTARE IL QUESITO DEL REFERENDUM SUL TAGLIO DEI PARLAMENTARI – CON IL SOCCORSO DI TRE LEGHISTI E ALCUNI DEPUTATI DI “FORZA ITALIA” VICINI AL CARROCCIO SI SAREBBE ARRIVATI ADDIRITTURA A QUOTA 71 – IL SENATORE AZZURRO CANGINI, PROMOTORE DELL’INIZIATIVA, DOVREBBE PORTARE LE FIRME IN CASSAZIONE INTORNO ALLE 15…
LO FAMO ‘STO STADIO A TOR DI VALLE? IL QUOTIDIANO "IL ROMANISTA" VA ALL’ATTACCO DELLA RAGGI CHE HA FATTO INFURIARE I TIFOSI GIALLOROSSI CON LE SUE PAROLE ALLA FESTA PER I 120 ANNI DELLA LAZIO ("E' LA PRIMA SQUADRA DELLA CAPITALE, DOBBIAMO DIRLO") - ”A QUANDO LA FESTA A TOR DI VALLE? VIRGINIA CONTINUA A DIRE DI ESSERE LA SINDACA “DI TUTTI”, MA SONO 2901 GIORNI CHE I ROMANISTI ASPETTANO L'OK DEFINITIVO AL PROGETTO STADIO”...
CAFONAL DEL “TRICOLORE” - RINO BARILLARI DIVENTA SOCIO ONORARIO DELL’ANCRI, L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSIGNITI DELL’ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA – LA CERIMONIA DELLA FESTA DEL TRICOLORE CON I VERTICI DELLA POLIZIA, OSVALDO BEVILACQUA, DANIA MONDINI, IL TITOLARE DELL’HARRY’S BAR PIERO LEPORE E… – VIDEO
QUANTO È SICURA LA COMPAGNIA AEREA CON LA QUALE STATE VOLANDO? NON VI CONSIGLIAMO DI FARVI QUESTA DOMANDA A 10.000 METRI DI ALTITUDINE, MA SE VOLETE PRENOTARE IL PROSSIMO VIAGGIO E STARE TRANQUILLI DATE UN’OCCHIATA ALLA NUOVA CLASSIFICA DI A"IRLINERATINGS.COM" CHE MONITORA 405 COMPAGNIE AEREE: TRA LE MIGLIORI CI SONO KLM, AER LINGUS E LUFTHANSA, MA RIMANE SALDA IN PRIMA POSIZIONE LA…
DAGO SALVA-VITA – IL DOTTOR MASSIMO FINZI E LE STRAGI DEL SABATO SERA: “SICURI CHE SIANO LEGATE SOLO ALL’ABUSO DI ALCOL? ESISTONO ALTRI DUE FATTORI CHE ESPONGONO A RISCHIO TUTTI COLORO CHE FREQUENTANO LE DISCOTECHE E DI CUI SI PARLA POCO: LE LUCI STROBOSCOPICHE E I VOLUMI ASSORDANTI DELLE MUSICHE” - “UNA NOTTE INTERA TRASCORSA IN UN AMBIENTE COME UNA DISCOTECA PUÒ…”