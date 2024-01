2 gen 2024 19:47

FLASH! – CAPODANNO È FINITO MA CHIARA FRANCINI NON MOLLA IL FIASCO! A PROPOSITO DI FEMMINICIDI, L’ATTRICE SULLA PRIMA PAGINA DE “LA STAMPA” SCRIVE UNA LETTERA (SI FA PER DIRE) ALLE DONNE: “…I BUCHI NON SI VERGOGNANO SE ANSIMANO, SE URLANO, SE FANNO RUMORE QUANDO PRENDONO FIATO… UN ANNO LO SPALMI SU UNA FETTA DI PANE E PUOI INGOIARLO IN UN ATTIMO O SPEZZARLO COME IL CORPO DI CRISTO E POI, SAZIARTI DI BRICIOLE COME FOSSERO FILONI….UN ANNO È IL BIDET, DIETRO LA PORTA, CHE TI HA LASCIATO ANCORA LE COSCE UMIDE…” (PREGO: IL BIDET? LE COSCE UMIDE?)