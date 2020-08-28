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FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON PERDETEVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
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“I LOCALI? ERA MEGLIO TENERLI CHIUSI” – DA AIDA YESPICA A ANTONELLA MOSETTI, PARLANO I CONTAGIATI PIU’ O MENO FAMOSI CHE HANNO CONTRATTO IL VIRUS IN SARDEGNA – IL FIGLIO DI ZENGA (POSITIVO ASINTOMATICO): "RIENTRATO DA PORTO ROTONDO HO FATTO IL TAMPONE DOPO AVER SAPUTO CHE SUL TRAGHETTO DI RITORNO C'ERA UN POSITIVO. ALL'ANDATA, ALL'IMBARCO, NON CI HANNO NEANCHE MISURATO LA FEBBRE. ALTRO CHE ASSEMBRAMENTI E MANCATI CONTROLLI IN DISCOTECA..."
“O ME O L’ANARCHIA” – DONALD TRUMP CHIUDE LA CONVENTION REPUBBLICANA DALLA CASA BIANCA CON LA FAMIGLIOLA RIUNITA: SUL GIARDINO ASSEMBRAMENTI E CARTELLONI CON IL SUO NOME – NEL LUNGO DISCORSO NESSUN PROGRAMMA, NOMINA BIDEN 40 VOLTE ("ESTREMISTA DI SINISTRA") E SFRUTTA IL CAOS SCATENATO NELLE STRADE DAI MANIFESTANTI “BLACK LIVES MATTER”, CHE LO STA FACENDO RISALIRE NEI SONDAGGI, MA LO “SPEECH” PIÙ EFFICACE È QUELLO DI IVANKA - VIDEO
PERCHE’ L’ARRIVO DI MESSI SAREBBE UN AFFARE PER TUTTA LA SERIE A – DAGLI SPONSOR AI RICAVI TV, L’EFFETTO LEO AVREBBE RICADUTE PIU’ INCISIVE SUL NOSTRO CAMPIONATO CHE SULLA PREMIER – “SPINGEREBBE PIÙ L'INTER, CHE PARTE DA VALORI MOLTO PIÙ BASSI RISPETTO ALLE SQUADRE TOP, PIUTTOSTO CHE IL CITY” - L'ALTRA FACCIA DELLA MEDAGLIA SONO I COSTI VERTIGINOSI DELL’INGAGGIO – IL PIANO DI SUNING: IL NODO CLAUSOLA E UN POOL DI SPONSOR PER IL SORPASSO AL CITY
FUNERALINO – C’ERANO PIÙ ASSENTI CHE PRESENTI ALL’ULTIMO SALUTO A CESARE ROMITI, A CETONA: NESSUN POLITICO NÉ RAPPRESENTANTI DI FCA, MA SOLO UNA BANDIERA DELLA FIAT E POCHI AMICI – C'ERANO MARISELA FEDERICI E IL PRESIDENTE DELL’OSSERVATORIO PERMANENTE GIOVANI EDITORI, ANDREA CECCHERINI E... – VIDEO: IL SERVIZIO DEL TG2
DISCESA AL CENTRO DELLA TERRA – VIAGGIO NELL'ALGAR DO CARVÃO, LA CAVERNA VULCANICA PROFONDA 90 METRI SULL'ISOLA DI TERCEIRA, NELLE AZZORRE: SI È FORMATA CIRCA 3.200 ANNI FA DOPO CHE IL MAGMA FUORIUSCITO DAL CAMINO PRINCIPALE SI È RITIRATO NELLA CAMERA MAGMATICA – LA SUA ESISTENZA ERA NOTA DA TEMPO MA LA PROFONDITÀ E LA MANCANZA DI LUCE RENDEVANO DIFFICOLTOSA QUALSIASI DISCESA - SOLO NEL GENNAIO 1893… VIDEO
LA PAURA DI AMMALARCI CI FA AMMALARE – IL COVID HA SCATENATO FOBIE E OSSESSIONI: SOPRATTUTTO IN COLORO CHE NON SONO STATI SFIORATI DAL VIRUS – LO SVILUPPO DI UN DISTURBO OSSESSIVO-COMPULSIVO E' IN AGGUATO: IL CAMPANELLO DI ALLARME SONO ALCUNI GESTI COME IL CONTROLLO RIPETUTO DELLA CHIUSURA DEL GAS, L'ORDINE MANIACALE NEI CASSETTI O I RITUALI DI PULIZIA – E C’È CHI NON VUOLE VEDERE PIÙ...