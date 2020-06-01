FLASH! - LA PALOMBA INTERVISTA SALVINI A “STASERA ITALIA” - ALLE 21 SU ‘RETE 4’ TOCCHERÀ A SORGI, SGARBI E DAGO COMMENTARE I 2 ANNI DI GIUSEPPE CONTE A PALAZZO CHIGI-
“E GUARDA STO TELEFONO” – VIDEO: LA MELONI ARRIVA DI SORPRESA PER UN SELFIE CON SALVINI, MA LUI NON SI SCOLLA DAL SUO SMARTPHONE E LA DUCETTA DI ‘FRATELLI D’ITALIA’ LO RIMPROVERA – MA DURA POCO: GIUSTO IL TEMPO DI FARSI LA FOTO CHE IL CAPITONE TORNA A SPIPPOLARE SUL SUO CELLULARE
LE NOTTI MAGICHE DI “GAZZA” – PAUL GASCOIGNE CONFESSIONS: “A ‘ITALIA 90’ GIOCAI A TENNIS FINO ALL’UNA DI NOTTE PRIMA DELLA SEMIFINALE. MI SENTIVO IN VACANZA, MI SONO SENTITO COSÌ TUTTO IL TEMPO E IL CALCIO NON MI HA MAI PREOCCUPATO” – “IL MIO PIÙ BEL RICORDO DI QUEL MONDIALE È L’ECCITAZIONE CHE PROVAI QUANDO…”
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
LA SARDEGNA PUNTA A DIVENTARE LA PRIMA REGIONE COVID-FREE D'ITALIA: ''CHI VERRÀ IN VACANZA DOVRÀ AVERE UN PASSAPORTO SANITARIO. PRIMA DI ARRIVARE DOVRÀ FARE IL TEST. COSA CHE PUÒ SEMBRARE UN AGGRAVIO MA PERMETTERÀ, UNA VOLTA ARRIVATO, DI FARE VACANZE IN SERENITÀ SAPENDO DI TROVARSI IN UN TERRITORIO DOVE IL RISCHIO È QUASI ZERO'' - LE SPIAGGE RIAPRONO, PER ORA RESTA L'OBBLIGO DI QUARANTENA PER CHI ARRIVA DA FUORI. IERI 1 CONTAGIO, ZERO MORTI
È L’ORA DEL BOLLETTINO – TORNANO AD AUMENTARE I NUOVI POSITIVI: OGGI +318 CONTAGI (IERI ERANO 178), DI CUI PIÙ DELLA METÀ IN LOMBARDIA – NOVE REGIONI SENZA NESSUN NUOVO CASO. I MORTI SONO 55 E I DIMESSI 1737 – IN TERAPIA INTENSIVA CI SONO 408 PERSONE IN TUTTA ITALIA