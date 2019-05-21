FLASH! PAMELA PRATI IN QUESTO MOMENTO SI STA RECANDO DAL SUO AVVOCATO IRENE DELLA ROCCA A ''RIVELARE LA SUA VERITÀ'' SUL CASO MARK CALTAGIRONE. COSA RACCONTERÀ AL LEGALE? E COSA FARANNO CON QUESTE DICHIARAZIONI? AH, SAPERLO…-
FLASH! PAMELA PRATI IN QUESTO MOMENTO SI STA RECANDO DAL SUO AVVOCATO IRENE DELLA ROCCA A ''RIVELARE LA SUA VERITÀ'' SUL CASO MARK CALTAGIRONE. COSA RACCONTERÀ AL LEGALE? E COSA FARANNO CON QUESTE DICHIARAZIONI? AH, SAPERLO…-
POSTA! - LA MARINI SI RI-DIMETTE, ORMAI È: GAME OF POL-THRONES - A PARIGI, UN UOMO SI È ARRAMPICATO SULLA TOUR EIFFEL CON L'INTENTO DI SUICIDARSI. AFFERRATO DAI SOCCORRITORI DOPO ORE. SE AVESSE VOLUTO AMMAZZARSI SAREBBE SALITO IN MANIERA TRANQUILLA ED ANONIMA E SI BUTTAVA. ALTRO CHE SUICIDIO, VOLEVA SOLO ATTIRARE L'ATTENZIONE…
C'È UN NUOVO TESTIMONE SUI FESTINI A LUCI ROSSE A CUI AVREBBERO PARTECIPATO I MAGISTRATI SENESI PRIMA DELLA MORTE DI DAVID ROSSI: UN UOMO SI È PRESENTATO ALLE FORZE DELL'ORDINE PRONTO A PARLARE, E GLI ATTI ANDRANNO ALLA PROCURA DI GENOVA - UN ESCORT AVEVA RIVELATO AD ANTONINO MONTELEONE DELLE ''IENE'' CHI C'ERA IN QUELLE SERATE, CHE VENIVANO RIPRESE DI NASCOSTO E POI USATE PER RICATTARE MEZZA SIENA: POLITICI, IMPRENDITORI, TOGHE
BENETTON, “TRONO DI SPADE” ALL’ITALIANA - CON LA TAFAZZISTA INTERVISTA A “REPUBBLICA” (NEMMENO RILETTA), L’OTTUAGENARIO LUCIANO, ORMAI NELLE MANI DI OLIVIERO TOSCANI, HA CHIARAMENTE VOLUTO DIRE AL MERCATO (E ALLA FAMIGLIA) CHE L'UOMO FORTE DEL GRUPPO È LUI - I NIPOTI DEL PATRIARCA NON HANNO PER NIENTE GRADITO, MOTIVO PER CUI IERI SERA SONO ANDATE AVANTI LE TRATTATIVE PER DISSUADERE LUCIANO DAL CANDIDARSI A NUOVO PRESIDENTE DI EDIZIONE – VOCI: PATUANO PRENDE IL POSTO DI ZAPPIA A SKY ITALIA
GLI DAI L’UNGHIA E TI STACCANO IL DITO – A TORINO UN NIGERIANO 23ENNE HA STACCATO A MORSI IL DITO DI UN AGENTE, PERCHÉ NON VOLEVA FARE LA FOTO SEGNALETICA: L’UOMO ERA STATO FERMATO PER POSSESSO DI DROGA E, PORTATO IN QUESTURA, SI È SCAGLIATO CONTRO IL POLIZIOTTO STACCANDOGLI LA FALANGE DELL’ANULARE SINISTRO - SALVINI C'E': "NESSUNA TOLLERANZA PER I DELINQUENTI. VERRA' ESPULSO..."
LAUDA-TO SÌ – “PREFERISCO AVERE ANCORA IL PIEDE DESTRO PIUTTOSTO CHE UN BEL VISO” – ECCO COSA DICEVA NIKI LAUDA, SCOMPARSO ALL’ETA’ DI 70 ANNI, DEL TERRIBILE INCIDENTE AL NURBURGRING (VIDEO): “SOLO AMMACCATURE ALLA CARROZZERIA, DENTRO SONO INTEGRO” – LE SUE PAROLE ERANO RASOIATE, DAVANTI A ENZO FERRARI UNA VOLTA DISSE: “QUESTA MACCHINA E’ UNA ME…” – LE LACRIME DI MONTEZEMOLO IN DIRETTA A “SKY SPORT 24” - VIDEO
NON È TUTTO FORO QUELLO CHE LUCCICA – CUBISTE E BALLERINE SFIDANO IL FREDDO E SCULETTANO COME SE NON CI FOSSE UN DOMANI AL “MAGNOLIA LOUNGE” DURANTE GLI INTERNAZIONALI: ATTORI DI FICTION VARI E AVARIATI VANNO A CACCIA DI FINGER FOOD (MOZZARELLINE DOC E MINI PANZANELLE) E POI SI PIGIANO IN PISTA PER SCALDARSI – CRISTINA PELLICCIA, MARGHERITA TIESI, LEONARDO PANTOJA (CHI?): ECCO CHI C’ERA
RIPETIZIONI DI LINGUA – IN INGHILTERRA UNA PROF 30ENNE SI UBRIACA E, DURANTE UN VIAGGIO IN TRENO, SI LASCIA ANDARE A EFFUSIONI HOT CON UN SUO ALUNNO: PRIMA SI SIEDE SULLE SUE GAMBE E POI INIZIA A BACIARLO APPASSIONATAMENTE, FOTTENDOSENE DEGLI ALTRI STUDENTI PRESENTI CHE SCATTANO FOTO…
DIMENTICATE LA SFORTUNA QUANDO SI PARLA DI TUMORI – UN NUOVO STUDIO CONFERMA CHE UNA DELLE ALTERAZIONI GENICHE PIÙ FREQUENTI PER LO SVILUPPO DEL CANCRO NON AVVIENE CASUALMENTE, MA E' PROVOCATA DALL’AMBIENTE ESTERNO ALLA CELLULA – STILE DI VITA E BUONA ALIMENTAZIONE CONTANO: NON È UN CASO CHE IL 40% DEI TUMORI SI POTREBBERO PREVENIRE ELIMINANDO…