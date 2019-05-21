FLASH! PAMELA PRATI IN QUESTO MOMENTO SI STA RECANDO DAL SUO AVVOCATO IRENE DELLA ROCCA A ''RIVELARE LA SUA VERITÀ'' SUL CASO MARK CALTAGIRONE. COSA RACCONTERÀ AL LEGALE? E COSA FARANNO CON QUESTE DICHIARAZIONI? AH, SAPERLO…

-

Condividi questo articolo

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

BENETTON, “TRONO DI SPADE” ALL’ITALIANA - CON LA TAFAZZISTA INTERVISTA A “REPUBBLICA” (NEMMENO RILETTA), L’OTTUAGENARIO LUCIANO, ORMAI NELLE MANI DI OLIVIERO TOSCANI, HA CHIARAMENTE VOLUTO DIRE AL MERCATO (E ALLA FAMIGLIA) CHE L'UOMO FORTE DEL GRUPPO È LUI - I NIPOTI DEL PATRIARCA NON HANNO PER NIENTE GRADITO, MOTIVO PER CUI IERI SERA SONO ANDATE AVANTI LE TRATTATIVE PER DISSUADERE LUCIANO DAL CANDIDARSI A NUOVO PRESIDENTE DI EDIZIONE – VOCI: PATUANO PRENDE IL POSTO DI ZAPPIA A SKY ITALIA

cronache

sport

cafonal

viaggi

salute