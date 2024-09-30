FLASH! QUI PACCO CI COVA. DA QUANDO “AFFARI TUOI” È CONDOTTO DAL POTENTISSIMO STEFANO DE MARTINO, CONDUTTORE DI "INANE BAMBOLAGGINE" (CIT. ALDO GRASSO), SI VINCE IL DOPPIO. IN 25 PUNTATE LA RAI HA SBORSATO 1.258.000 EURO, IN MEDIA 50MILA EURO A PUNTATA. IL DOPPIO RISPETTO ALLO SCORSO ANNO CON AMADEUS - DA QUANDO SUL NOVE HA DEBUTTATO “CHISSÀ CHI È” RAI1 HA REGALATO 644MILA EURO IN SETTE PUNTATE. SOLO UN CASO O UN MODO PER AIUTARE DE MARTINO CHE HA FIRMATO CON LA RAI UN CONTRATTONE TRA GLI OTTO E I NOVE MILIONI DI EURO?-