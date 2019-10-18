L'EX AUTORE DELLA ISOARDI, CASIMIRO LIETO, ACCUSATO DI CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI. AVREBBE FATTO ASSUMERE IL FIGLIO DI UN GIUDICE TRIBUTARIO IN CAMBIO DI SENTENZE PILOTATE. CON LUI SONO STATE ARRESTATE 14 PERSONE, TRA MAGISTRATI, FUNZIONARI, COMMERCIALISTI E IMPRENDITORI, TRA GLI EPISODI CONTESTATI LA CANCELLAZIONE DI UN DEBITO CON L'ERARIO DI OLTRE 35 MILIONI DI EURO - SALINI STOPPO' LA SUA NOMINA PER LA DIREZIONE DI RAI1 E POI RAI2 IN QUOTA LEGA, POI ''VITA IN DIRETTA'', OGGI A RAI2 CON LA VENTURA
https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/lieto-essere-arrestato-39-ex-autore-isoardi-casimiro-lieto-216672.htm