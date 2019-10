18 ott 2019 19:12

FLASH! - LA RAI HA AVVIATO L'ITER PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE DI CASIMIRO LIETO, AUTORE DELLA TRASMISSIONE “LA DOMENICA VENTURA” E GIÀ CANDIDATO ALLA DIREZIONE DI RAI1 E POI DI RAI2. LIETO È STATO ARRESTATO OGGI PER CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI