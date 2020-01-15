FLASH! RIENTRATO L'ALLARME BOMBA NELLA SEDE DI ''REPUBBLICA'' A ROMA: LE RICERCHE DEGLI ARTIFICIERI HANNO DATO ESITO NEGATIVO-
FLASH! RIENTRATO L'ALLARME BOMBA NELLA SEDE DI ''REPUBBLICA'' A ROMA: LE RICERCHE DEGLI ARTIFICIERI HANNO DATO ESITO NEGATIVO-
PRESTO, CHIAMATE LA COMMISSIONE CONTRO L'ODIO! - IL DEPUTATO MORELLI (LEGA) DENUNCERÀ ''REPUBBLICA'' ALL'ORDINE DEI GIORNALISTI: ''IL TITOLO DI OGGI È PURA ISTIGAZIONE. LEGGERE CERTE PORCATE DA CHI SI ARROGA IL RUOLO DI GIUDICANTE RISPETTO A COMPORTAMENTI D'ODIO ALTRUI, BASANDOSI SU UNA PRESUNTA SUPERIORITÀ MORALE CHE È FRUTTO SOLO DELLA TOTALE LONTANANZA DALLA VITA REALE, DAL BUONSENSO E DAI CITTADINI, QUALIFICA CHI LE SCRIVE''
SAIPEM CHE C'È DI NUOVO? TUTTI ASSOLTI! - LA CORTE D'APPELLO DI MILANO RIBALTA (IN PARTE) LA SENTENZA CON CUI IL TRIBUNALE LO SCORSO SETTEMBRE AVEVA CONDANNATO L'AZIENDA E I MANAGER (TALI, VARONE, BERNINI). SCARONI ERA STATO ASSOLTO ANCHE IN PRIMO GRADO
GASP! “MIA MADRE HA FATTO LA GUERRA PER DARE DIRITTO DI PAROLA A QUESTI DEFICIENTI. LORO SÌ CHE SONO FIGLI DI PU**ANA” - GIAN PIERO GASPERINI SBROCCA DOPO CHE LA FIORENTINA HA ELIMINATO L'ATALANTA IN COPPA ITALIA. SOMMERSO DAI FISCHI AL FRANCHI, IN CONFERENZA STAMPA SI SFOGA: “NON SI PUÒ ACCETTARE, ERO CARICO AL MASSIMO PER LA MIA SQUADRA E MI SONO…”
CAFONALINO – CLIC! L’UNICO VERO REALISTA E’ IL VISIONARIO – DOLCE VITA E NOSTALGIA AL CANOTTIERI ROMA PER L’OMAGGIO A FELLINI: IN MOSTRA SCATTI E IMMAGINI DI SCENA DAI SET DEL REGISTA CHE AVREBBE COMPIUTO 100 ANNI IL 20 GENNAIO – GRANDI RITORNI: DA ANTONELLINA INTERLENGHI AL DISTURBATORE GABRIELE PAOLINI, ECCO CHI C’ERA
“UCCIDITI VECCHIO” - SCOPERTO UN OSPIZIO LAGER IN CUI GLI ANZIANI VENIVANO PICCHIATI E UMILIATI - UN SIGNORE DI 84 ANNI CHIEDE DI ESSERE PORTATO IN BAGNO E INVECE GLIELA FANNO FARE ADDOSSO: “PUZZI DI MERDA, MAIALE CHE SEI, MALEDETTO VECCHIO, TESTA DI MINCHIA, VATTI AD AMMAZZARE” - CENTO GIORNI DI VESSAZIONI REGISTRATE DALLE TELECAMERE NASCOSTE: I TITOLARI DELLA STRUTTURA NON AVEVANO NEANCHE I REQUISITI PROFESSIONALI…
BENEDETTO SIA IL CRUCIVERBA – PAROLE CROCIATE, PUZZLE E SUDOKU SONO UNA MANNA PER NON FAR INVECCHIARE LE PROPRIE ABILITÀ COGNITIVE E PREVENIRE L’ARRIVO DI MALATTIE DEGENERATIVE – È UTILE PER TUTTI, MA SOPRATTUTTO PER GLI ANZIANI E ALCUNE UNIVERSITÀ PROPONGONO DEI CORSI DEDICATI AL “BRAIN TRAINING” – IMPARARE UNO STRUMENTO MUSICALE, STUDIARE UNA LINGUA: ECCO COSA POTETE FARE