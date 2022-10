24 ott 2022 16:00

FLASH! LA ROMA BY NIGHT PERDE UNO DEI SUOI PROTAGONISTI: SE NE VA A 76 ANNI PER UN INFARTO EDOARDO MANCINI, STORICO FONDATORE E GESTORE DEL RISTORANTE EDOARDO IN VIA LUCULLO, NATO SULLE CENERI DEL “NUMBER ONE” – NEL SUO LOCALE LA FESTONA SUPER-TRASH PER GLI 80 ANNI DI FERDINANDO VENTURA, PATRON DEL "BEAUTIFUL" ED EX ORGANIZZATORE DI HAPPENING GODERECCI E FESTE PORCINE