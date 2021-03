“STA MALE E NON VIENE CURATO” – L’AVVOCATO DI NAVALNY LANCIA L’ALLARME PER LO STATO DI SALUTE DELL’OPPOSITORE DI PUTIN: “DA TEMPO HA FORTI DOLORI ALLA SCHIENA, NON RIESCE QUASI PIÙ A USARE UNA GAMBA” – E LA MOGLIE YULIA CHIEDE LA SCARCERAZIONE: “PUTIN HA DETTO A TUTTO IL PAESE CHE LEGGE I MIEI APPELLI. E QUINDI ESIGO CHE MIO MARITO, CHE HA MESSO IN PRIGIONE ILLEGALMENTE, VENGA RILASCIATO IMMEDIATAMENTE…”