FOA, UN CASINARO VACCINATO – I VERTICI DELLA RAI HANNO ORDINATO DI ORGANIZZARE UNA PUNTATA “RIPARATRICE” DOPO LE SPARATE NO VAX DEL MEDICO SOSPESO, MASSIMO CITRO DELLA RIVA, ALLA TRASMISSIONE “GIÙ LA MASCHERA” CONDOTTA DA MARCELLO FOA (“IL VACCINO CAUSA MOLTI DANNI. È UNA VOLONTÀ EVIDENTE DI FARE DEL MALE”) – E COSÌ, IFRANCESCO PIONATI, NEODIRETTORE DI RADIO1, SI È FATTO INDICARE DAL MINISTERO DELLA SALUTE GLI OSPITI GIUSTI PER RIMEDIARE AL PASTICCIO…

Estratto dell’articolo di Michela Tamburrino per “La Stampa”

marcello foa foto di bacco (1)

A poche ore dalla messa in onda del programma radiofonico di Radio1 del già presidente Rai Marcello Foa, "Giù la maschera" , scoppia la bufera. Un ospite del programma, Massimo Citro della Riva, psicoterapeuta no vax, che risulta iscritto all'albo di Torino ma altresì sospeso nel 2021 dall'Ordine dei Medici appunto per le sue teorie no vax, ha appena parlato contro i vaccini recuperando tesi complottiste: «Il vaccino causa molti danni. Sono anche in letteratura e sono all'ordine del giorno. È un disastro ed è una volontà evidente di fare del male», adombrando appunto complotti contro la salute dei cittadini. Tiepida la reazione del padrone di casa che esordisce con un «Certo...». E il "ma" poco si sente.

Massimo Citro della Riva

La reazione di ad Roberto Sergio e Presidente Rai Marinella Soldi è immediata, parte il comunicato di netta presa di distanze da quanto detto in radio da Citro della Riva, un po'pure per bilanciare l'assordante silenzio del neo conduttore Foa.

E visto che le parole stanno a zero, il vertici prendono in mano la situazione chiamando direttamente il neo direttore Radio Francesco Pionati, intimando che sia organizzata al più presto una puntata riparatoria che se pur non potrà far dimenticare l'accaduto, almeno serva per derubricare la colpa.

E gli ospiti? Pare abbia chiesto a questo punto il contrito Pionati. E qui il colpo di genio: che gli ospiti siano indicati dal Ministero della Salute, persone di loro fiducia che possano ristabilire una giusta visione dei vaccini. […]

MASSIMO CITRO DELLA RIVA OSPITE DI MARCELLO FOA SU RADIO

E il più presto è già oggi, puntata a tema Covid. Ad avere la parola saranno Giorgio Palù, direttore dell'Alfa, Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società Italiana Malattie infettive e tropicali e Laura Dalla Ragione, psicologa e psicoterapeuta.

Onor del vero, Pionati sentendo aria di bruciato, si era subito chiamato fuori: «Quelle dichiarazioni non corrispondono in alcun modo né al mio personale pensiero, né alla linea editoriale dei Gr e di Radio1». Concludendo con un ammonimento non tanto velato a Foa: «Invito tutti i conduttori, in presenza di dichiarazioni estreme rese dai loro ospiti a chiarire che le stesse sono fatte a titolo personale». […]

marcello foa roberto sergio foto di bacco

A precisa domanda arriva risposta netta da Monica Maggioni direttore dell'Offerta Informativa: «Il servizio pubblico non può dare spazio a teorie complottiste e antiscientifiche. L'immediata presa di distanza dei vertici Rai e la costruzione di una puntata mirata a riportare il discorso su un piano scientifico, mi sembra non lascino dubbi circa il posizionamento della Rai».

Un posizionamento che a botta calda, ancora all'oscuro delle misure messe in campo, qualche dubbio l'aveva fatto venire. A Francesca Bria che siede in cda: «Ho subito scritto alla Presidente e all'Ad sollecitando un intervento. La persona non è nuova a queste uscite, figura sospeso dal suo Ordine professionale, qui c'è anche un problema di equiparazione tra i medici». […]

marcello foa foto di bacco (5) Massimo Citro della Riva marcello foa (2)