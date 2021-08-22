FOTO FLASH - CAPALBIO HABLA ESPANOL: SULLA SPIAGGIA DELLA "PICCOLA ATENE", DOVE TRONEGGIA UN ASOR ROSA E OGNI TANTO SI ABBRONZA UNO ZINGARETTI, SONO APPARSI JAVIER BARDEM E PENELOPE CRUZ - I DUE ATTORI, SPOSATI DA 11 ANNI, HANNO BAGNATO LE NATICHE AL TRAMONTO - E SE LA CRUZ E' APPARSA IN GRAN FORMA, BARDEM MOSTRA LA "PESANTEZZA" DEI SUOI 52 ANNI...

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JAVIER BARDEM E PENELOPE CRUZ A CAPALBIO JAVIER BARDEM E PENELOPE CRUZ A CAPALBIO JAVIER BARDEM E PENELOPE CRUZ A CAPALBIO JAVIER BARDEM E PENELOPE CRUZ A CAPALBIO JAVIER BARDEM E PENELOPE CRUZ A CAPALBIO JAVIER BARDEM E PENELOPE CRUZ A CAPALBIO JAVIER BARDEM E PENELOPE CRUZ A CAPALBIO JAVIER BARDEM E PENELOPE CRUZ A CAPALBIO JAVIER BARDEM E PENELOPE CRUZ A CAPALBIO JAVIER BARDEM E PENELOPE CRUZ A CAPALBIO

 

 

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media e tv

PIPPO FOREVER - A 85 ANNI BAUDO TORNA IN TV CON “SANREMO STORY”: “UN GIORNO MI TELEFONÒ RANIERI DI MONACO: 'CHE NE DICE DI SPOSTARE IL FESTIVAL A MONTECARLO, LE METTO TUTTO A DISPOSIZIONE'. DECLINAI L'OFFERTA. NEL 2008 LOREDANA BERTÈ ANDÒ FUORI DI TESTA PER LA SQUALIFICA DELLA SUA BELLA “MUSICA E PAROLE”, BRANO GIÀ EDITO. ANDÒ IN HOTEL, SI CHIUSE IN CAMERA E FECE IL DIAVOLO A QUATTRO. PER CALMARLA E FARLA USCIRE MI INVENTAI PER LEI UN PREMIO SPECIALE” - LA “CACCIATA” DI LOUIS ARMSTRONG, LA CANZONE “TAGLIATA” A MADONNA…

politica

L'EX CAPO DELL'ANTITERRORISMO DELLA CIA PER L’AFGHANISTAN: NON UN FALLIMENTO DELL'INTELLIGENCE, QUALCOSA DI MOLTO PEGGIO: IL FALLIMENTO DELLA POLITICA – ‘’ALL'INIZIO DEL 2018, ERA CHIARO CHE TRUMP VOLEVA USCIRE DALL'AFGHANISTAN, INDIPENDENTEMENTE DAI REPORT ALLARMANTI DELLA CIA. MA ALLO STESSO MODO NON VOLEVA PRESIEDERE ALLE SCENE DA INCUBO A CUI ABBIAMO ASSISTITO. L'ALLORA SEGRETARIO DI STATO MIKE POMPEO È STATO IL PRINCIPALE ARTEFICE DEL CATASTROFICO ACCORDO DI RITIRO DEL FEBBRAIO 2020, TERMINI DESTINATI A FAR SUPERARE A TRUMP LE ELEZIONI. MA ERA ALTRETTANTO CHIARO CHE ANCHE IL CANDIDATO BIDEN INTENDEVA LASCIARE L'AFGHANISTAN…''

business

CHI È, CHI NON È E CHI SI CREDE DI ESSERE LEONID BLAVATNIK, IL “SIGNOR DAZN” - NATO NELL’EX UNIONE SOVIETICA, HA INVESTITO 1,5 MILIARDI DI EURO PER ASSICURARSI I DIRITTI TV DELLA SERIE A - È L'UOMO PIÙ RICCO DEL REGNO UNITO E 45° AL MONDO CON UN PATRIMONIO DI 25 MILIARDI DI DOLLARI, TANTO DA ESSERE NOMINATO CAVALIERE DALLA REGINA ELISABETTA – LA SUA ACQUISIZIONE DA 1,8 MILIARDI DI DOLLARI DEL BIG AMERICANO DELLA CHIMICA LYONDELBASELL (CHE ORA NE VALE 9) È STATA DEFINITA DA FORBES “IL MIGLIORE AFFARE NELLA STORIA DI WALL STREET" - HA ANCHE MESSO LE MANI SU WARNER MUSIC E SPOTIFY…

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