JAVIER BARDEM E PENELOPE CRUZ A CAPALBIO JAVIER BARDEM E PENELOPE CRUZ A CAPALBIO JAVIER BARDEM E PENELOPE CRUZ A CAPALBIO JAVIER BARDEM E PENELOPE CRUZ A CAPALBIO JAVIER BARDEM E PENELOPE CRUZ A CAPALBIO
FOTO FLASH - CAPALBIO HABLA ESPANOL: SULLA SPIAGGIA DELLA "PICCOLA ATENE", DOVE TRONEGGIA UN ASOR ROSA E OGNI TANTO SI ABBRONZA UNO ZINGARETTI, SONO APPARSI JAVIER BARDEM E PENELOPE CRUZ - I DUE ATTORI, SPOSATI DA 11 ANNI, HANNO BAGNATO LE NATICHE AL TRAMONTO - E SE LA CRUZ E' APPARSA IN GRAN FORMA, BARDEM MOSTRA LA "PESANTEZZA" DEI SUOI 52 ANNI...-
JAVIER BARDEM E PENELOPE CRUZ A CAPALBIO JAVIER BARDEM E PENELOPE CRUZ A CAPALBIO JAVIER BARDEM E PENELOPE CRUZ A CAPALBIO JAVIER BARDEM E PENELOPE CRUZ A CAPALBIO JAVIER BARDEM E PENELOPE CRUZ A CAPALBIO
PIPPO FOREVER - A 85 ANNI BAUDO TORNA IN TV CON “SANREMO STORY”: “UN GIORNO MI TELEFONÒ RANIERI DI MONACO: 'CHE NE DICE DI SPOSTARE IL FESTIVAL A MONTECARLO, LE METTO TUTTO A DISPOSIZIONE'. DECLINAI L'OFFERTA. NEL 2008 LOREDANA BERTÈ ANDÒ FUORI DI TESTA PER LA SQUALIFICA DELLA SUA BELLA “MUSICA E PAROLE”, BRANO GIÀ EDITO. ANDÒ IN HOTEL, SI CHIUSE IN CAMERA E FECE IL DIAVOLO A QUATTRO. PER CALMARLA E FARLA USCIRE MI INVENTAI PER LEI UN PREMIO SPECIALE” - LA “CACCIATA” DI LOUIS ARMSTRONG, LA CANZONE “TAGLIATA” A MADONNA…
L'EX CAPO DELL'ANTITERRORISMO DELLA CIA PER L’AFGHANISTAN: NON UN FALLIMENTO DELL'INTELLIGENCE, QUALCOSA DI MOLTO PEGGIO: IL FALLIMENTO DELLA POLITICA – ‘’ALL'INIZIO DEL 2018, ERA CHIARO CHE TRUMP VOLEVA USCIRE DALL'AFGHANISTAN, INDIPENDENTEMENTE DAI REPORT ALLARMANTI DELLA CIA. MA ALLO STESSO MODO NON VOLEVA PRESIEDERE ALLE SCENE DA INCUBO A CUI ABBIAMO ASSISTITO. L'ALLORA SEGRETARIO DI STATO MIKE POMPEO È STATO IL PRINCIPALE ARTEFICE DEL CATASTROFICO ACCORDO DI RITIRO DEL FEBBRAIO 2020, TERMINI DESTINATI A FAR SUPERARE A TRUMP LE ELEZIONI. MA ERA ALTRETTANTO CHIARO CHE ANCHE IL CANDIDATO BIDEN INTENDEVA LASCIARE L'AFGHANISTAN…''
CHI È, CHI NON È E CHI SI CREDE DI ESSERE LEONID BLAVATNIK, IL “SIGNOR DAZN” - NATO NELL’EX UNIONE SOVIETICA, HA INVESTITO 1,5 MILIARDI DI EURO PER ASSICURARSI I DIRITTI TV DELLA SERIE A - È L'UOMO PIÙ RICCO DEL REGNO UNITO E 45° AL MONDO CON UN PATRIMONIO DI 25 MILIARDI DI DOLLARI, TANTO DA ESSERE NOMINATO CAVALIERE DALLA REGINA ELISABETTA – LA SUA ACQUISIZIONE DA 1,8 MILIARDI DI DOLLARI DEL BIG AMERICANO DELLA CHIMICA LYONDELBASELL (CHE ORA NE VALE 9) È STATA DEFINITA DA FORBES “IL MIGLIORE AFFARE NELLA STORIA DI WALL STREET" - HA ANCHE MESSO LE MANI SU WARNER MUSIC E SPOTIFY…
RIMINI, NON SOLO CHIAPPE AL VENTO: “È QUESTA ITALIA DEL SEI DENTRO O SEI FUORI” - UNA CITTA’ FELLINIANA E PALAZZINARA, MAZZINIANA E CLERICALE, SBRUFFONA, AMBIGUA - DA LI’ GIULIO CESARE INIZIO’ LA GUERRA CIVILE - EZRA POUND CI ARRIVO’ SULLE ORME DI SIGISMONDO PANDOLFO MALATESTA - VITTORIO TONDELLI, CHE NE FU IL CANTORE (CENSURATO), ALLA PRESENTAZIONE DEL SUO LIBRO SI FECE TROVARE IN UNA GANG-BANG DI CORPI MASCHILI - IL RACCONTO DI QUELLA SERA BY DAGO
BORN TO BE ABRAHAM: CON DUE ASSIST DELL’ATTACCANTE INGLESE E UNA DOPPIETTA DI VERETOUT (DOPO LE RETI DI MKHITARYAN E MILENKOVIC) LA ROMA DI MOURINHO BATTE UNA FIORENTINA MAI DOMA - ESPULSI DRAGOWSKI E ZANIOLO - OSIMHEN ESPULSO PER UNA MANATA E UN RIGORE SBAGLIATO DA INSIGNE MA IL NAPOLI PARTE CON UNA VITTORIA – IL VAFFANCULO LIBERATORIO DI DE LAURENTIIS – VIDEO
CAFONALINO - PALAMARA FRESCO DI RADIAZIONE DALLA MAGISTRATURA (E DI CANDIDATURA) PRESENTA IL SUO LIBRO-DENUNCIA "IL SISTEMA" INSIEME A CICCHITTO ALLA CASA DEL CINEMA DI VILLA BORGHESE A ROMA - L'EX DEPUTATO: "IL PCI-PDS-DS HA CREATO UN SISTEMA PER TENERE IN PUGNO LA POLITICA ITALIANA, DETERMINANDO QUESTA O QUELLA INCHIESTA" - PRESENTI CLAUDIO BRACHINO, MONSIGNOR ALEARDO DI GIACOMO, MASSIMILIANO BUZZANCA, MARIASTELLA GIORLANDINO E… - FOTO
C’ERA UNA VOLTA FORMENTERA – NELL’ULTIMO ANNO L’ISOLA DELLE BALEARI, CHE ERA DIVENTATA UNA “COLONIA” DE' NOANTRI, HA PATITO LA CHIUSURA DELLE FRONTIERE - MA SE GLI ITALIANI LATITANO, NELL’ISOLA STANNO TORNANDO GLI SPAGNOLI (CHE LA EVITAVANO PERCHÉ ERA UNA DEPANDANCE TRICOLORE) - LA NOVITA'? A FORMENTERA RITORNANO I NUDISTI...
IL CUORE DEL PROBLEMA È NELLA PANZA – IL GRASSO ADDOMINALE NON E' INNOCUO: È UN FATTORE DI RISCHIO NOTO PER DIABETE, IPERTENSIONE, INFARTO, ICTUS, FEGATO GRASSO, ARTROSI, TUMORI E DEPRESSIONE – LA PANCIA È LA SPIA D’ALLARME PER L’ACCUMULO DI GRASSO VISCERALE, IL PIÙ PERICOLOSO, CHE FA IMPENNARE I VALORI DI PRESSIONE ARTERIOSA E DI GLICEMIA – COME CALCOLARE SE UNA CIRCONFERENZA ABBONDANTE PUO'...