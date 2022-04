13 apr 2022 18:37

IN FREDDO CON I TEATRI OCCIDENTALI E AL GELO CON QUELLI RUSSI DELL’ (EX?) AMICO GERGIEV, ANNA NETREBKO HA PENSATO DI COGLIERE L’OCCASIONE PER FARSI UNA BELLA CROCIERA SUL NILO. DA VIENNA E’ ANDATA AL CALDO DEL CAIRO. DEL RESTO SIAMO A 150 ANNI DALLA PRIMA RAPPRESENTAZIONE DI “AIDA” ED E’ MEGLIO ANDARE A CONOSCERE DI PERSONA I LUOGHI DELLA VICENDA. LA SOPRANO CERCA DI NON FARSI RICONOSCERE, COME UN RICCO OCCIDENTALE, FACENDO RIPRESE CON IL PROPRIO TELEFONINO, POSTANDO I FILMATI E DIVERTENDOSI CON IL FIGLIO. CERTO, A TRADIRLA E’...