Ma le anime belle di sinistra che scrivono romanzi edificanti dedicati ad amici morti giovani drammaticamente, e per questo puntualmente premiati, gli stessi che si sono risentiti per l’accenno a una possibile presenza di “polvere bianca” (fra l'altro, citata nel loro giornale di riferimento culturale, "la Repubblica") nella tragica fine di Libero De Rienzo, dov’erano quando delle notti di Lapo veniva raccontata ogni possibile crudele e oscena cosa?

E ancora, se almeno una volta hanno avuto un disco o un poster, metti, di Jim Morrison o di Jimi Hendrix o di Amy Winehouse, morti anche loro ingiustamente come sappiamo, da dove gli giunge l’ipocrita idea che si debba tacere sul dolore, la sofferenza, la fragilità altrui?

Dimenticavo ancora una domanda: in quali mondi, quartieri, strade, traverse hanno vissuto, quale piccina e timorosa perbenista idea del mondo hanno condiviso, nell'incapacità di comprendere il genocidio umano che la droga ha consegnato almeno alla mia generazione?

O forse devo ricordare lo sguardo di stupore misto quasi a sospetto che altri loro amici, anche questi del medesimo mondo intellettuale romano non meno edificante, mostravano quando provavo a raccontare delle macerie dei coetanei persi lungo la (mia) strada?

A queste persone, a questo punto, vista l'ipocrisia, andrebbero sequestrati dalle loro librerie private anche i versi di Rimbaud. Altrettanto incomprensibile definire "fascista" chi pone un quesito sull'intera vicenda.

