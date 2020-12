UN GENTILUOMO CHE GODE MA NON TACE - “HO SCOPERTO ADESSO CHE NON ERO SOLO, ELISABETTA AVEVA UN CONDOMINIO” - MINO MAGLI TORNA A SPARLARE DELLA GREGORACI: “CI SONO TANTE PERSONE CHE HANNO DICHIARATO CHE SONO STATE CON LEI. VOGLIO AVERE UN CONFRONTO, MA APPENA LE HO MANDATO UN MESSAGGIO PRIMA CHE ENTRASSE NELLA CASA DEL GF, MI HA BLOCCATO” - LUXURIA SI INCAZZA: “SESSISTA, NON PUOI DIRE A UNA DONNA UNA FRASE DEL GENERE” – VIDEO

Da www.liberoquotidiano.it

E' stato attaccato su tutti i fronti Mino Magli, ex di Elisabetta Gregoraci, ospite a Live Non è la D’Urso su canale 5. Parlando della concorrente del Grande Fratello Vip, Magli ha detto: "Io adesso - dopo 13 anni - ho scoperto che non ero solo, che Elisabetta aveva un condominio. Ci sono tante persone che hanno dichiarato che sono state con lei. Voglio avere un confronto con lei, appena le ho mandato un messaggio prima che entrasse nella casa, lei mi ha bloccato".

Queste parole, però, non sono piaciute a un altro ospite della D'Urso, Vladimir Luxuria, che ha attaccato: "È una frase sessista, non puoi dire ad una donna una frase del genere”. Ma non è stata l'unica critica. Anche Franceska Pepe, intervenuta in collegamento, ha sentenziato: "Trovo squallido che una persona possa parlare così della propria vita privata in televisione”.

E infine anche la padrona di casa ha preso la parola: "Se Elisabetta ti ha bloccato ci sarà un motivo, no? A me la tua verità mi sembra un po’ bizzarra, io non ti credo. Ti ho invitato qua solo perché facciamo un talk in supporto al Grande Fratello e dato che hai rilasciato un’intervista ad un settimanale importante come Oggi, ti ho invitato per parlarne. Ma questo non significa che io ti creda".

Questa sera, comunque, Elisabetta Gregoraci uscirà dalla casa del GfVip ed il suo ex fidanzato Mino Magli ha ammesso da Barbara D’Urso di volere un faccia a faccia con la showgirl. Infatti, sempre a Live Non è la D’Urso, ha dichiarato di essere pronto a sottoporsi alla famosa "macchina della verità dell’Alabama".

