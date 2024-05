IN GINOCCHIO DA TAYLOR – IL FENOMENO TAYLOR SWIFT OSCURA PERSINO LE OLIMPIADI: IL SUO CONCERTO A PARIGI ATTIRERA’ UN NUMERO DI AMERICANI 5 VOLTE SUPERIORE A QUELLO DELLA KERMESSE SPORTIVA – IL SUO “ERAS TOUR”, CHE HA GIA’ SUPERATO UN INCASSO-RECORD DI UN MILIARDO DI DOLLARI, È PRONTO A SBARCARE IN EUROPA E DIVERSE CITTÀ DEL VECCHIO CONTINENTE ESULTANO PER L’”EFFETTO TAYLOR SWIFT”: OVUNQUE VADA A SUONARE, AUMENTA IL PIL…

Estratto dell'articolo di Anais Ginori per www.repubblica.it

E' in arrivo Taylor Swift a Parigi e tutto il resto finisce nell'ombra, persino le Olimpiadi. […] Per il suo concerto previsto all'Arena Défense, Swift ha attratto nella Ville Lumière un numero di americani cinque volte superiore a quello delle Olimpiadi, secondo i dati dell'agenzia di viaggi di lusso Embark Beyond di New York. […]

Ora la Swift-mania sta raggiungendo l'Europa, dove molte città, tra cui Parigi, mantengono limitazioni sulla rivendita dei biglietti, impedendo ai prezzi di raggiungere le cifre a cinque zeri che alcuni consumatori hanno pagato nei mercati statunitensi. […] Circa un terzo dei gruppi è costituito da coppie madre-figlia che desiderano programmare lo shopping durante i concerti. Circa il 20 per cento dei clienti sta anche pianificando viaggi europei più ampi per seguire gli spettacoli, aggiungendo destinazioni come Londra o il sud della Francia.

[…] Le prenotazioni per le Olimpiadi potrebbero comunque aumentare con l'avvicinarsi della cerimonia di apertura del 26 luglio, soprattutto alla luce dei recenti cali dei prezzi. Il ritmo delle richieste e delle prenotazioni è aumentato dell'8% dopo un calo del 14% in aprile, osserva Embark.

L'effetto Taylor Swift a Parigi non è una sorpresa. L'arrivo dello show “The Eras Tour” crea un vero e proprio indotto economico, misurato su diversi paesi, tra cui quella dell'Australia e di Singapore. Secondo le stime di Bloomberg Economics, nel 2023 il primo ciclo di concerti della cantante negli Stati Uniti ha contribuito al prodotto interno lordo del Paese per 4,3 miliardi di dollari.

[…] La star, nominata dalla rivista Time Personalità dell'anno 2023 e in prima linea contro il trumpismo, si prende anche molta cura degli “Swifties”, arrivando a invitarli a casa sua o a fare loro dei regali. Per ognuno dei quattro concerti parigini, fino a domenica, ci saranno quasi 42mila fan all'Arena.

