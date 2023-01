GIU’ LE MANI DAI CUGINI DI CAMPAGNA – CANDELA: “QUANTO VALGONO LE PAGELLE DEI CRITICI MUSICALI A SANREMO? POCO! È FACILE NOTARE COME I VOTI BASSI SIANO ARRIVATI PER I NOMI MENO PROTETTI, PERFETTO IL CASO CUGINI DI CAMPAGNA BOCCIATI CON MOLTI DUE O ADDIRITTURA SENZA VOTO. NON HANNO RADIO FORTE ALLE SPALLE, NON HANNO SOCIETÀ IMPORTANTE CHE ORGANIZZA TOUR, NON HANNO UFFICIO STAMPA CHE PAGA TRASFERTE. NON TUTTI I GIORNALISTI ASCOLTAVANO I BRANI PER LA PRIMA VOLTA, NEI GIORNI PRECEDENTI…"

Giuseppe Candela per Dagospia

cugini di campagna

Quanto valgono le pagelle dei critici musicali a Sanremo? Poco, sia per le promozioni sia per le bocciature. O comunque è facile notare come i voti bassi siano arrivati per i nomi meno protetti, perfetto il caso Cugini di Campagna bocciati con molti due o addirittura senza voto. Non hanno radio forte alle spalle, non hanno società importante che organizza tour, non hanno ufficio stampa che paga trasferte.

Non tutti i giornalisti ascoltavano i brani per la prima volta, nei giorni precedenti qualcuno è stato "convocato" da case discografiche o da uffici stampa musicali per far ascoltare in anteprima qualche brano. La ragione? Arrivare a lunedì 16 con un ascolto alle spalle e con un giornalista felice del privilegio.

