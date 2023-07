GOMBLOTTO! CI MANCAVA LA PERLA SULLA “MANIPOLAZIONE CLIMATICA” DELLO CHEF SIMONE RUGIATI: “DA ANNI VENGONO SPRUZZATE MISCELE PER NON FAR PIOVERE”. SELVAGGIA LO SISTEMA PER LE FESTE: “DENUNCIA LE POLVERINE USATE PER LA MANIPOLAZIONE CLIMATICA. LE HA INALATE TUTTE LUI” – IL REGISTA GABRIELE MUCCINO: “L’UMANITÀ MERITA L’APOCALISSE. TANTA STUPIDITÀ RIESCE A SUPERARE, DIVORARE PER SUPERIORITÀ ANALOGICA, QUELLA DI UN INVERTEBRATO (CHE PLAUSIBILMENTE È ASSAI PIÙ SOLIDO INTELLETTUALMENTE)" – VIDEO

Lo chef Simone Rugiati e la manipolazione climatica: “Da anni vengono spruzzate miscele per non far piovere”. Le ha inalate tutte lui mi sa. ? pic.twitter.com/8qUT7Q7EW6 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) July 26, 2023

Estratto da dissapore.com

Simone Rugiati stamattina si sveglia presto, indossa il suo berretto e le cuffie giganti rosse, e poi decide di “toccarla piano”, raccontando a tutto il mondo come stanno davvero le cose. Perché non se ne può più di vedere l’Italia divisa tra il caldo torrido e i tornado devastanti, ed è ora che qualcuno spieghi al grande pubblico quello che sta succedendo.

Quel qualcuno è Simone Rugiati, che in effetti nel suo profilo Instagram da tempo si definisce non solo chef ma anche “attivista”, e tutti noi dovremmo prenderci qualche secondo per ringraziarlo del sacrificio fatto. Perché lui stesso ammette che sa benissimo che passerà da complottista a toccare questi argomenti, ma a lui non gliene frega niente, “perché ci sono le prove che c’è una manipolazione climatica”, e tutti i messaggi che ha ricevuto in questi giorni con i video di cantine allagate a Milano e l’inferno in Sicilia meritano una risposta chiara. E quindi, eccola qui.

“Da anni vengono spruzzate in aria miscele solo per non far piovere per un evento di Stato”, svela Rugiati. “Ecco, ora questo giochino forse è stato un po’ abusato”. “Parliamoci chiaro: si può manipolare il clima”, prosegue lo chef. “In alcune zona si possono causare piogge o si può causare siccità. Questo adesso è palese se siete curiosi. Quindi non vi dovete stupire più di tanto, lo dovete sapere che è così”. E non dite di non essere stati avvisati.

