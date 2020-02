GRANDE BORDELLO – AL 'GV VIP' ANDREA DENVER SI BECCA DEL "GAY" DA WANDA NARA E DELL’OMUNCOLO SCOGLIONATO DA CLIZIA INCORVAIA CHE LO MASSACRA: "SEI UN BUSCETTA, UN PENTITO NON PARLO CON GLI UOMINI SENZA P*** COME TE" - FAN FURIOSI SU TWITTER: "INSULTI MAFIOSI, SQUALIFICATELA" - WANDA SULLA COMPLICITA’ TRA ADRIANA VOLPE E ANDREA DENVER: "SE MIO MARITO MI VEDESSE COSÌ MI VERREBBE A PRENDERE PER I CAPELLI" - VIDEO

Ida Di Grazia per leggo.it

clizia andrea denver

Tra Andrea Denver e Adriana Volpe c'è un'evidente simpatia che anche i Vip all'interno della casa hanno notato. La presentatrice è sposata e il modello è fidanzato, quindi tra i due c'è solo casta complicità, ma secondo l'opinionista Wanda Nara qualcosa non torna.

Complice il calendario del Grande Fratello Vip 2020 tra Andrea Denver e Adriana Volpe c'è un'intesa che continua ad aumentare di giorno in giorno.

clizia andrea denver

Sia Andrea Dever che Adriana Volpe sono impegnati quindi tra loro c'è complicità ma niente che però possa mettere a repentaglio le loro relazioni all'esterno. Alfonzo Signorini stuzzica entrambi i concorrente, Andrea Denver ha parole di elogio per la sua collega, ma dallo studio arriva una commento choc da parte di uno degli opinionisti. Si tratta di Wanda Nara che con grandissima nonchalanche duranet la diretta dice: «Andrea Denver è gay, sennò non si spiega. Se mio marito mi vedesse così mi verrebbe a prendere per i capelli».

CLIZIA INCORVAIA

Emiliana Costa per www.leggo.it

adriana volpe andrea denver

Su Leggo.it le ultime novità. Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia choc contro Denver: «Sei un Buscetta, un pentito». I fan: «Insulti mafiosi, squalificatela». Ieri sera è andata in onda la tredicesima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini. In nomination (ma non a rischio eliminazione), Antonella, Paola, Andrea Montovoli e Clizia. E proprio quest'ultima avrebbe mal digerito la situazione, tanto da essersi infuriata con Andrea Denver. Reo, a suo dire, di averla nominata «per un motivo futile».

Finita la diretta, gli animi si scaldano nella Casa e Clizia Incorvaia sbotta riferendosi a Denver: «Senza p***. Omuncolo scog***. Mi lecca il c*** da quando siamo entrati». Il modello di Miami avrebbe preso davvero male lo sfogo dell'influencer tanto da scoppiare in lacrime. A difendere Denver, ci ha pensato Adriana Volpe che le ha fatto notare: «Anche tu hai votato Montovoli, amico di Paolo Ciavarro».

adriana volpe andrea denver

Sui social scoppia la polemica. I fan del Gf Vip si scagliano contro Clizia Incorvaia. «Alla prima nomination, hai calato la maschera». E ancora: «Egocentrica. Hai nominato Patrick per una vita con motivazioni stupide e adesso attacchi Denver fino a farlo piangere». Ma c'è anche chi la difende: «Ci è rimasta male perché con Denver si confidava».

La lite tra Clizia Incorvaia e Andrea Denver è ripresa oggi in piscina. L'influencer va di nuovo su tutte le furie: «Sei un Buscetta, un pentito. Non parlo con gli uomini senza p*** come te. Le tue lacrime non valgono niente. Non si uccide un fratello e poi si piange». Fan furiosi su Twitter: «Insulti mafiosi, irrispettoso verso le vittime della mafia. Squalificatela».

andrea denver clizia andrea denver andrea denver clizia incorvaia 1 il bacio tra clizia incorvaia e paolo ciavarro 8 il bacio tra clizia incorvaia e paolo ciavarro 9 paolo ciavarro e clizia incorvaia 7 il bacio tra clizia incorvaia e paolo ciavarro 4 il bacio tra clizia incorvaia e paolo ciavarro 5 il bacio tra clizia incorvaia e paolo ciavarro 6 il bacio tra clizia incorvaia e paolo ciavarro 7 clizia incorvaia e paolo ciavarro 1 paolo ciavarro e clizia incorvaia 3 paolo ciavarro e clizia incorvaia 2 clizia incorvaia e paolo ciavarro 2 andrea denver clizia incorvaia 2 paolo ciavarro e clizia incorvaia 4 andrea denver andrea denver