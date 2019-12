GRASSO CHE COLA SULLA “TOSCA”: “E’ STATA IN ASSOLUTO LA "PRIMA" DELLA SCALA PIÙ VISTA IN TV. IL SUCCESSO DIMOSTRA LA VITALITÀ DEL MELODRAMMA - NELLA STORIA DELLA RAI, BRUCIA SEMPRE IL FAMOSO FLOP DEL PRESIDENTE ENZO SICILIANO, QUANDO NEL 1997 DECISE DI MANDARE IN ONDA LA DIRETTA DELL' APERTURA DELLA STAGIONE LIRICA DELLA SCALA CON IL “MACBETH” AL POSTO DEL TG1 DELLE 20. L'ACCUSA DI INCOMPETENZA FU FRA LE PIÙ GENTILI..." – VIDEO

Aldo Grasso per “il Corriere della Sera”

tosca prima della scala

«Tosca», trasmessa in diretta sabato su Rai1 e curata da Rai Cultura, è stata in assoluto la «prima» della Scala più vista in tv, con una media di 2 milioni 850 mila spettatori, pari al 15% di share. Per gli amanti dei numeri, va segnalato che la «Tosca» ha registrato 800 mila spettatori in più dell'«Attila» di Giuseppe Verdi dello scorso anno e anche della «Madama Butterfly» (finora record) di tre anni fa che fu vista da 2 milioni 644 mila persone.

Legittima dunque la soddisfazione del direttore di Rai Cultura Silvia Calandrelli: «È motivo di grande orgoglio per tutti coloro i quali hanno contribuito, nello spirito del vero servizio pubblico, a portare nelle case degli italiani il capolavoro di Puccini». Anche perché, nella storia della Rai, brucia sempre il famoso flop del presidente Enzo Siciliano, quando nel 1997 decise di mandare in onda la diretta dell' apertura della stagione lirica della Scala con il «Macbeth» in prima serata su Raiuno al posto del telegiornale delle 20. L' accusa di incompetenza fu fra le più gentili.

tosca prima della scala 99

Quali i motivi del successo? La collocazione nel tardo pomeriggio, indubbiamente; il tentativo riuscito di ridare alla «prima» della Scala il carattere di evento; la regia di Davide Livermore particolarmente in sintonia con le riprese tv.

Tanto per fare un esempio: il quadro di Caravadossi, quello che scatena la gelosia di Tosca, è un video che si colora e si scolora, gira per il palcoscenico, si alza e si abbassa. O il finale hi-tech, con l' angelo di Castel Sant' Angelo che sprofonda, mentre la controfigura di Tosca sale in cielo.

Come ha scritto Alberto Mattioli, «è stato uno di quegli spettacoli "da Scala", e si sa che quando la Scala fa la Scala ci sono pochi confronti possibili, e questa cosa così italiana che è il melodramma, che in fin dei conti abbiamo inventato noi, esportato noi, imposto noi in tutto il mondo, siamo ancora noi i più bravi a farla».

