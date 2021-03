GUARDA COME DANDOLO! - CHI È IL CONDUTTORE E GIORNALISTA CHE STA PASSANDO DALLA RAI A MEDIASET? - SANREMO 2022 TUTTO AL FEMMINILE? - L'EX CT MARCELLO LIPPI SI È RIFUGIATO A SANTO DOMINGO - LA PASSIONE DI ALBA PARIETTI PER DAMIANO DEI “MANESKIN” - TOMMASO ZORZI CONTESO DA STEFANIA ORLANDO E NINA MORIC...

Alberto Dandolo per OGGI

MARCELLO LIPPI A SANTO DOMINGO

IL SALTO DI RETE

Chi è il conduttore e giornalista che sta passando dalla Rai a Mediaset? Ah, saperlo...

LA RINUNCIA

Le avevano proposto di naufragare all'Isola, il cachet non era neanche male. Ma l'attrice cult, madre di un altro protagonista di reality, ha rinunciato. Di chi stiamo parlando? Ah, saperlo...

orietta berti

DONNE AL POTERE

Sanremo é appena finito e già si parla dell'edizione 2022. Dicono sarà tutta al femminile e si fanno già tre nomi: due grandi signore della tv e un volto nuovo e talentuoso. Ce la faranno le nostre eroine? Ah, saperlo

SOLUZIONE DEL NUMERO SCORSO

La conduttrice che ha rifiutato di partecipare a un reality era Patrizia Rossetti.

L'EX CT MARCELLO LIPPI SI È RIFUGIATO A SANTO DOMINGO

L'ex Ct della nazionale di calcio Marcello Lippi, 72 (tondo) si tiene lontano da zone rosse e confinamenti. Si è rifugiato a Santo Domingo, nella sua casa a Bayahibe. Eccolo qui sopra in un bar poco distante, mentre può godersi un po' di relax ( senza mascherina).

roberto poletti

A SANREMO DI MAIO TIFAVA PER ORIETTA

Tra le cose che più di frequente si dicono del ministro degli Esteri Luigi Di Maio c'è che, per movenze, stile e attitudine, dimostra molto più dei suoi 34 anni. I suoi gusti musicali lo confermano: pare che all'ultimo Festival di Sanremo abbia tifato calorosamente per Orietta Berti, 77 (tondo).

damiano e victoria dei maneskin1

POLETTI PREPARA IL RITORNO IN ESTATE

Roberto Poletti, 49, già biografo di Matteo Salvini, ha passato una stagione lontano dal video dopo un paio di stagioni in forte ascesa in Rai, con Unomattina Estate_e _Unomattina. Pare che ora stia per tornare in sella, per una conduzione estiva sulla rete ammiraglia Rai. Quale? Ah, saperlo...

LA PASSIONE DI ALBA PARIETTI PER DAMIANO

Alba Parietti, 59, è da sempre una grande appassionata del Festival di Sanremo: ama la musica ed è anche molto competente. Pare però che questa edizione l'abbia appassionata particolarmente per motivi un po' diversi: la grande fascinazione che Alba prova per Damiano David, 22 (tondo),, il cantante dei trionfatori Maneskin. Come darle torto.

tommaso zorzi 9

ZORZI È CONTESO

La Orlando fa ingelosire la Moric

Stefania Orlando, 54, fa ingelosire Nina Moric, 44 (tondo in alto). Pare infatti che da quando sono usciti dalla casa del Grande Fratello Vip, Stefania e Tommaso Zorzi, 25 (tondo sopra) siano inseparabili, e che la bionda showgirl abbia preso nella vita dell'influencer il posto che, prima del reality, occupava la Moric.

nina moric stefania orlando tommaso zorzi 7