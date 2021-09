LO HANNO FATTO NERO: ANCHE CARLO CONTI SI PIEGA ALL'IDIOZIA DEL POLITICAMENTE CORRETTO - PER DRIBBLARE LE POLEMICHE SUL "BLACKFACE" (IL TRUCCO PER ASSUMERE LE SEMBIANZE DI UNA PERSONA DI COLORE), IL CONDUTTORE CHE E' NERO NATURALE ARRUOLA DEBORAH JOHNSON, DI ORIGINI AFROAMERICANE, PER INTERPRETARE I CANTANTI DI COLORE A “TALE E QUALE SHOW”

Dal "Corriere della Sera"

carlo conti

«Penso che sarebbe veramente ghettizzante non poter rappresentare i tanti artisti di colore, icone della musica black, che hanno fatto la storia della musica». Riparte (domani su Rai1) Tale e Quale Show e per Carlo Conti la prima polemica preventiva da schivare è quella del blackface (il trucco per assumere le sembianze di una persona nera).

roberta bonanno imita beyonce a tale e quale

«C'era l'indicazione di non fare più i cantanti di colore - spiega Conti -, e allora ho detto: non possiamo prendere una persona bianca per interpretare una persona di colore? Prendiamone una di colore, così nessuno parlerà più di blackface». Nel cast del programma dunque arriva Deborah Johnson, di origini afroamericane. Conti punge: «Se le dovessimo far fare un cantante italiano però spero non ci accusino di whiteface».

GHALI E L IMITAZIONE DI SERGIO MUNIZ A TALE E QUALE SHOW
SERGIO MUNIZ IMITA GHALI A TALE E QUALE SHOW