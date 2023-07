LAPUS IN FABULA! IL RACCONTO DI ALAIN ELKANN SUL TRENO PER FOGGIA SCATENA LA VENDETTA DEI “LANZICHENECCHI” DEL WEB CHE INONDANO LA RETE DI MEME E BATTUTE - E MENTRE FIOCCANO GLI ACCOSTAMENTI AL VIAGGIO IN TRENO DI FANTOZZI PER MONTECARLO, ALCUNI HANNO PIAZZATO LAPO ELKANN, FIGLIO DI ALAIN, FRA QUEI “LANZICHENECCHI”. DEL RESTO, SOSTENGONO, “LA DESCRIZIONE CORRISPONDE”...

Il “breve racconto d’estate” pubblicato su Repubblica lunedì scorso a firma del padre dell’editore, Alain Elkann, come prevedibile ha finito per scatenare i social network, i cui utenti hanno prodotto i classici sfottò. I meme si sprecano, con i ragazzi che hanno assediato la tranquillità di Elkann paragonati ai Guerrieri della notte di Walter Hill, mentre qualcuno ha pensato di suggerire a Italo di creare carrozze nello stile del Settecento per poter ospitare Elkann.

Sempre in tema di film, c’è chi ha colto riferimenti a Quel treno per Yuma in cui, nella rivisitazione, Elkann prende il posto di Christian Bale. E mentre fioccano gli accostamenti alla nobiltà, o al viaggio in treno di Fantozzi per Montecarlo, alcuni hanno piazzato Lapo Elkann fra quei “lanzichenecchi”. Del resto, sostengono, “la descrizione corrisponde”.

