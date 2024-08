“ADESSO SCRIVO LA TESI E POI MI RIPOSO: I VIDEOGIOCHI SONO COME I SOCIAL, CREANO DIPENDENZA” – PARLA LUCA CERIBELLI, IL 21ENNE BERGAMASCO CHE HA VINTO I CAMPIONATI MONDIALI DI “POKEMON”. E ACCUSA L'ITALIA DI SMINUIRE IL GIOCO: “SIAMO SVANTAGGIATI. DA NOI I TORNEI DI POKÉMON SONO EQUIPARATI ANCORA ALL’AZZARDO, NON POSSONO ELARGIRE DENARO. I RAGAZZI DI ALTRI PAESI SI PAGANO LE TRASFERTE CON I PREMI VINTI DURANTE L'ANNO. IO MI SONO ARRANGIATO, SONO STATO CON..."

La mente matematica, la forza degli amici. Luca Ceribelli, 21 anni, di Bergamo, è il nuovo campione del mondo del videogioco Pokémon […] Luca non è certo un professionista, nella vita studia Statistica all’università, ma l’impegno per raggiungere la vetta di un torneo mondiale — i Pokémon World Championships, quest’anno in scena a Honolulu, alle Hawaii, con un montepremi totale di due milioni di dollari — non può che essere tanto.

Per rendere l’idea, Ceribelli è il terzo europeo a vincere la competizione che quest’anno celebra i 20 anni di vita: un dominio di americani e giapponesi, interrotto nel 2012 da un altro italiano, Arash Ommati, torinese di origini iraniane.

Proprio Ommati è stato — insieme con la squadra dei The Server — lo sparring partner che gli ha permesso di avere la meglio sul giapponese Yuta Ishigaki. […] il videogioco Pokémon, nato nel 1996, negli anni si è evoluto in un gioco di raffinata strategia. Paragonarlo agli scacchi non è un sacrilegio.

[…] La prima vittoria nel 2017. Come gestisci lo studio?

«Ho un forte senso del dovere. Appena tornato in Italia devo mettermi a scrivere la tesi: a fine ottobre mi laureo. Poi, prima di decidere che cosa fare, mi riposo: sono mesi che corro, per laurearmi e per arrivare pronto ai Mondiali».

Quanto impegno serve per diventare campione?

«Molti degli “allenatori” (dei Pokémon che vanno in campo, ndr ) giocano praticamente sempre. Io a un certo punto smetto. Mi fa paura il rischio di esagerare e perdermi altre cose della vita. È un po’ come con i social network, creano dipendenza: caderci dentro è molto facile. Io cerco sempre di darmi delle regole ferree».

luca ceribelli vince i campionati mondiali di pokemon

C’è poi anche l’impegno economico...

«In Italia siamo un po’ svantaggiati. Da noi i tornei di Pokémon sono equiparati ancora al gioco d’azzardo, non possono elargire denaro. I ragazzi di altri Paesi si pagano le trasferte con i premi vinti durante l’anno. Io mi sono arrangiato, sono stato con i miei amici in una camera da sei...».

Quindi non è sempre vero che i videogiochi limitano la socialità...

«Per me è il contrario: giocando a Pokémon sto viaggiando, ho amici ovunque. Rapporti forti, che nascono dalla passione e che coltiviamo a distanza.» […]

