MAX ALLEGRI E AMBRA ANGIOLINI SI SONO LASCIATI DOPO 4 ANNI. "CHI" SGANCIA LA BOMBA: LUI L’HA TRADITA - DOPO UNA CRISI CHE HA TRAVOLTO LA COPPIA NEGLI ULTIMI MESI L'ALLENATORE HA PRESO CASA A TORINO MENTRE L'EX COMPAGNA È RIMASTA A MILANO E NON HA PARTECIPATO NEPPURE AL MATRIMONIO DI VALENTINA ALLEGRI, PRIMOGENITA DI MAX - "L’ADDIO È STATO UN COLPO AL CUORE PER L'ATTRICE CHE HA PROVATO A SALVARE IL RAPPORTO FINO ALLA FINE”

Da “Striscia la Notizia”

Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Ambra Angiolini si aggiudica il primo Tapiro d’oro della sua carriera a causa della fine della storia d’amore – durata quattro anni – con Massimiliano Allegri.

Secondo alcune indiscrezioni l’attuale allenatore della Juventus sarebbe proprio scomparso dalla vita dell’attrice. «Si è smarcato sulla fascia. Cos’è successo?» chiede Valerio Staffelli all’attrice, che, riguardo al ghosting subito dall’ormai ex compagno, risponde più volte: «Non lo so». Ma, consegnandole il Tapiro, Staffelli la rincuora: «Lui non la lascerà mai sola». E l’ex volto di Non è la Rai ci scherza su: «Diciamo che almeno il Tapiro in casa a Milano entra…».

